 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Москва, Елена Острякова
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История, Киев, Наука, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина

Жириновский: Украина не воссоединялась с Россией


Советские историки искусственно удлиняют срок существование Украины, трактуя Переяславскую раду как акт воссоединения с Россией.

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Такое мнение сегодня в Госдуме РФ высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Никакого воссоединения Украины и России не было, потому что в 17-м веке Украины не было. Мы сами даем козырь Киеву – мол, Украине 300 лет. Ничего подобного: казаки запорожские попросили царя взять их в свое подданство. Это сделал Богдан Хмельницкий», — сказал Жириновский.

Он полагает, что Украину «слепили» 100 лет тому назад.

«Отдавали земли: Харьков берите, Крым, Львов, — все, что отвоевывал Советский Союз. Добрые такие сидели в Кремле. Слепили Украину, которая до сих пор дымит», — сказал Жириновский.

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