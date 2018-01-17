17.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский: Украина не воссоединялась с Россией

Советские историки искусственно удлиняют срок существование Украины, трактуя Переяславскую раду как акт воссоединения с Россией.

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Такое мнение сегодня в Госдуме РФ высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Никакого воссоединения Украины и России не было, потому что в 17-м веке Украины не было. Мы сами даем козырь Киеву – мол, Украине 300 лет. Ничего подобного: казаки запорожские попросили царя взять их в свое подданство. Это сделал Богдан Хмельницкий», — сказал Жириновский.

Он полагает, что Украину «слепили» 100 лет тому назад.

«Отдавали земли: Харьков берите, Крым, Львов, — все, что отвоевывал Советский Союз. Добрые такие сидели в Кремле. Слепили Украину, которая до сих пор дымит», — сказал Жириновский.