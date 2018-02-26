26.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский: В ответ на «страну-агрессора» — разрыв договора «О дружбе с Украиной»!

ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» от 1997 года. Об этом сегодня заявил лидер партии Владимир Жириновский.

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«Этот документ вообще должен был быть аннулирован моментально сразу после принятия Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором». Пока мы будем «дружить» с Украиной, они войну с нами будут готовить — это же просто оксюморон», — написал Жириновский сегодня в своем телеграмм-канале.

Он предлагает сменить вектор внешней политики и сделать ее более жесткой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пора прекратить спускать нападки на Россию и русских. Зачем мы войска из Грузии вывели? Почему на Украине такие нерешительные действия? Ведь в 2014 г. мы могли не только Крым, но и всю Украину присоединить, причем совершенно законно, используя избранного президента Украины Виктора Януковича. Если бы так сделали тогда, сегодня не было бы ни войны, ни тысяч погибших на Донбассе», — написал Жириновский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в январе другой депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявлял о необходимости денонсировать договор с Украиной в течение месяца, чтобы зафиксировать новый статус Крыма.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против таких действий. Он полагает, что украинская сторона будет трактовать такой шаг как выход из Минских соглашений.