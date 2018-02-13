13.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Житель Одесской области раскопал могилу и украл из гроба золотые украшения покойника

В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области ранее судимый мужчина раскопал могилу и похитил из гроба покойного золотые украшения, переждает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

«Сотрудники сектора криминальной полиции установили лицо, совершившее данное преступление — им оказался 33-летний житель села Шабо, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. У мужчины изъято похищенные вещи и он признался в содеянном», — говорится в сообщении.

Мужчине сообщено по подозрению по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.