06.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Жителей Украины неизбежно ждёт новое повышение цен на газ

Хотя еще в позапрошлом году премьер Владимир Гройсман обещал, что цена на газ для населения больше подниматься не будет, вскоре жители Украины столкнутся с новым подорожанием.

Такой прогноз на пресс-конференции в Киеве озвучил директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще в 2016 году Кабмин объявил, что подняли тарифы для населения, и Гройсман заявил, что больше их поднимать не будут. Но прошел год, и на фоне падения нацвалюты и удорожания энергоносителей, в т.ч. природного газа на импортных площадках, возник диспут. Сейчас населения покупает газ по 6900, по 6 грн 96 коп за кубометр, а промышленность платит с НДС 9-10 грн. Устранение этого диспаритета (цены для населения и промышленности) закладывалось как одна из целей реформ, приведения цен к импортному паритету.

Сейчас это – существенное увеличение, более 20-30%.

Очевидно, что, если бы выполнялись решения Кабмина Постановление №187 за март прошлого года, то в среднем на октябрь надо было бы повысить тарифы на 18-19%. Это повлияло бы на стоимость отопления помещений.

Пока все это правительство пытается сдержать, но финал этой истории очевиден – Гройсман уйдет в отставку, и на его место придется технический премьер, который будет подписывать все, что занесут из Администрации президента», — сказал эксперт.