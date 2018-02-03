03.02.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

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Жители Дебальцево видели «Сушку» сразу после падения малазийского «Боинга»

В рамках обмена военнопленными, произошедшего 27 декабря 2017 года, в ЛДНР вернулось множество людей, попавших в плен еще в 2014 году. Сегодня, находясь в безопасности, многие из них, тем не менее, стараются не выступать открыто, опасаясь за жизнь и свободу родственников. Тем не менее, их свидетельства являются важными уликами для будущих судебных процессов, во время которых украинский националистический режим ответит за многие, в том числе военные преступления.

Международные следователи, наводнившие ДНР после уничтожения малазийского «Боинга» 17 июля 2014 года, так и не удосужились заглянуть в находящийся в немногим более 30 км от места катастрофы город Дебальцево. Возможно, сделали это намеренно – многим жителям этого города было бы, что сказать.

В те дни Дебальцево было еще далеко от грядущих ужасов, пришедших вместе с украинскими «освободителями» и последующим их выдворением. Однако отголоски войны уже доносились до населения города – над Дебальцево постоянно летала украинская авиация. Истребители «Су», готовящиеся бомбить Снежное, Луганск и другие города, пролетали над Дебальцево так низко, что порой можно было разглядеть не только машину, но и степень ее поврежденности, наличие боекомплекта.

В тот день население несколько раз видело пролетавшие украинские истребители. А вечером, услышав сильный хлопок, обеспокоенные люди тут же выбежали на улицы. Подумали, что авиация «отработала» по находящемуся неподалеку чернухинскому блокпосту. Было тревожно – ополчение там стояло практически без оружия: несколько карабинов СКС и «калашей»; отсутствовали нормальные укрепления и безопасные блиндажи.

Подтверждая наихудшие опасения, почти вслед за хлопком стал слышен гул реактивных двигателей — над Дебальцево на подконтрольную Киеву территорию уходил украинский истребитель.

Тревога за ополченцев на блокпосте быстро переросла в ужас – вдалеке, в направлении г. Снежное, на горизонте поднималось отчетливо различимое грибовидное облако взрыва.

Через несколько часов последовали сообщения: неподалеку от Грабовки упал пассажирский самолет. Поначалу люди, разуверившиеся в средствах массовой информации, отказывались верить в столь простое объяснение происходящего. Однако вскоре убедились в правдивости сообщений – появились свидетельства, что на окраины Дебальцево падают открытки, платки, клочки бумаги и одежды, утеплителя обшивки…

Жители города не верят в то, что «Боинг» мог быть сбит ополченцами. Все знают, чем вооружены защитники Донбасса – из этого оружия тяжело было подбить танк, не то, что летящий на высоте 10 тыс. м. самолет. Да и украинский истребитель, удирающий сразу после падения пассажирского борта, видели и слышали многие.

Вероятно, международным следователям все-таки стоило бы посетить Дебальцево и поговорить с его жителями. Впрочем, их цель состоит явно не в том, чтобы выяснить правду, а в том, чтобы назначить вполне конкретного виновника трагедии.

Убедившись, что под Грабовкой все-таки разбился пассажирский самолет, население быстро успокоилось. Трагедия, безусловно, но что поделать – самолеты падают часто. Иногда их даже непреднамеренно сбивают зенитными ракетами, как это произошло в 2001 году, когда украинская армия во время учений уничтожила пролетавший над Черным морем Ту-154 вместе с 77 пассажирами и членами экипажа.

К тому же, как бы ни была страшна одновременная гибель 300 иностранных граждан, она не может затмить войны, которая уже к тому моменту унесла тысячи жителей Донбасса, но худшее все еще было впереди.