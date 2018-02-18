18.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Жители Карпат наваляли приехавшим «охранять лес» заезжим боевикам «Национальных дружин»

Жители Львовской области, живущие за счет полулегального промысла по лесозаготовкам, организовались и дали отпор заехжим нацистским молодчикам из созданных на базе «Азова» «Национальных дружин», приехавших в Карпаты «защищать лес от вырубки».

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Об этом сообщили в соцсети местные жители.

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«Национальные дружины начали свою «деятельность» !!! В с. Микуличин задержали молодых людей в камуфляжной форме с надписями «национальные дружины». Говорят, что приехали лес охранять. Около 15 молодых людей (говорят, что студенты) из разных областей Украины. Имели при себе охотничье оружие 6 шт + 1 пистолет (разрешения на оружие показали). Собралось где-то около 200 неравнодушных местных жителей, ситуация была очень накалена, чуть не дошло до побоища. В конечном итоге, полиция их задержала, изъяла оружие, поехали в отдел. Открыто уголовное производство в отношении незаконного обращения с огнестрельным оружием», — свидетельствует львовянин Andrii Mariichyn.

