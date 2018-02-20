20.02.2018, Марьинка, Анастасия Самойлова

1 148 просмотров

Жители подконтрольных Киеву территорий продают мебель, чтобы оплатить коммуналку

В подконтрольных Киеву Марьинке и Красногоровке местные жители на протяжении четырёх лет вынуждены жить без отопления.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом рассказывается в сюжете, подготовленном журналистами телеканала «Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Отмечается, что газовую трубу перебили ещё во время боёв в 2014 году. С тех пор её ремонтом никто не занимается, а власти только и делают, что просят «подождать ещё немного».

Местные жители вместо стандартного централизованного отопления используют уголь, дрова или электричество, а многие из многоэтажек переехали в брошенные частные дома.

Однако среди них есть те, кому ехать некуда. В таком случае они остаются у себя в квартирах, где ненамного теплее, чем на улице. Для обогрева помещений многие вынуждены использовать масляные обогреватели, из-за чего счета за коммунальные услуги часто приходят в размере пенсий или даже больше. Чтобы хоть как-то выжить, большинство пожилых людей вынуждены продавать мебель.

«Жить не на что. Я кровать продала. Сейчас вот подала объявление, что продаю стол, трюмо», – рассказала пожилая жительница Марьинки Ольга.

Власти обещают восстановить перебитый газопровод, правда как – не знают.

Это подтверждает и глава так называемой военно-гражданской администарции Донецкой области Павел Жебривский.

«На сегодня у нас нет партнёра из облгаза. Сейчас мы ищем альтернативную компанию-партнёра, которая предложила бы нам проект газопровода. Если всё будет хорошо, то скоро и Марьинка, и Красногоровка будут с газом», – обещает Жебривский.

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что жители Авдеевки и ещё семи близлежащих сёл оказались в заложниках монополиста «Донецкоблгаз», который саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу.