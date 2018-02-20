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Жители подконтрольных Киеву территорий продают мебель, чтобы оплатить коммуналку
В подконтрольных Киеву Марьинке и Красногоровке местные жители на протяжении четырёх лет вынуждены жить без отопления.
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Об этом рассказывается в сюжете, подготовленном журналистами телеканала «Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Отмечается, что газовую трубу перебили ещё во время боёв в 2014 году. С тех пор её ремонтом никто не занимается, а власти только и делают, что просят «подождать ещё немного».
Местные жители вместо стандартного централизованного отопления используют уголь, дрова или электричество, а многие из многоэтажек переехали в брошенные частные дома.
Однако среди них есть те, кому ехать некуда. В таком случае они остаются у себя в квартирах, где ненамного теплее, чем на улице. Для обогрева помещений многие вынуждены использовать масляные обогреватели, из-за чего счета за коммунальные услуги часто приходят в размере пенсий или даже больше. Чтобы хоть как-то выжить, большинство пожилых людей вынуждены продавать мебель.
«Жить не на что. Я кровать продала. Сейчас вот подала объявление, что продаю стол, трюмо», – рассказала пожилая жительница Марьинки Ольга.
Власти обещают восстановить перебитый газопровод, правда как – не знают.
Это подтверждает и глава так называемой военно-гражданской администарции Донецкой области Павел Жебривский.
«На сегодня у нас нет партнёра из облгаза. Сейчас мы ищем альтернативную компанию-партнёра, которая предложила бы нам проект газопровода. Если всё будет хорошо, то скоро и Марьинка, и Красногоровка будут с газом», – обещает Жебривский.
Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что жители Авдеевки и ещё семи близлежащих сёл оказались в заложниках монополиста «Донецкоблгаз», который саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу.
Метки: Красногоровка, Марьинка, Павел Жебривский, Рост тарифов ЖКХ
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