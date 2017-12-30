30.12.2017, Киев, Николай Кузнецов

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Жителя Киевщины выгнали из прямого эфира за слова о том, что Порошенко уничтожает свой народ

Жителю Киевской области не дали договорить мысль о том, что Порошенко ведет политику геноцида по отношению к собственному народу. Сразу же после слов, что президент страны уничтожает украинцев, ведущая отключила дозвонившегося, не дав ему договорить.

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Инцидент произошёл в эфире украинской программы «Ваша Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Добрый день. Я житель Киевской области. Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством Христовым. Всё то, что вы называете достижениями, это бред. Всем было хорошо до этой проклятой революции «гидности». Также Путин, слава Богу, не сунулся на Украину и не захватил её, как постоянно пугает Порошенко. Это первое. А второе, что называется не достижениями, это то, что путинско-порошенковский геноцид сейчас в действии. Вы что, не видите, что Порошенко реально занимается уничтожением украинского народа?», − успел сказать дозвонившийся житель Киевской области.