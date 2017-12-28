 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Луганск, Николай Кузнецов
  1 335 просмотров
Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Украина

Жителя Луганщины посадили в СИЗО за отказ петь гимн Украины


Пьяные украинские солдаты заставляли петь гимн Украины мирного жителя Луганщины. После того, как он отказался исполнять украинский гимн, его скрутили и посадили в СИЗО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Так, в населенном пункте Рубежное был задержан 32-летний местный житель, который отказался петь гимн Украины по требованию военнослужащих ВСУ, которые находились в алкогольном опьянении. Задержанный уже более трех суток находится в следственном изоляторе, к нему не пускают родственников, а самому мужчине инкриминируют уголовную статью «Угроза национальной безопасности».

Это, в свою очередь, указывает на тотальное преследование жителей Луганщины со стороны украинских властей и на попытку запугать местное население», − рассказал Андрей Марочко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть