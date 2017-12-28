|1 335 просмотров
Жителя Луганщины посадили в СИЗО за отказ петь гимн Украины
Пьяные украинские солдаты заставляли петь гимн Украины мирного жителя Луганщины. После того, как он отказался исполнять украинский гимн, его скрутили и посадили в СИЗО.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Так, в населенном пункте Рубежное был задержан 32-летний местный житель, который отказался петь гимн Украины по требованию военнослужащих ВСУ, которые находились в алкогольном опьянении. Задержанный уже более трех суток находится в следственном изоляторе, к нему не пускают родственников, а самому мужчине инкриминируют уголовную статью «Угроза национальной безопасности».
Это, в свою очередь, указывает на тотальное преследование жителей Луганщины со стороны украинских властей и на попытку запугать местное население», − рассказал Андрей Марочко.
Метки: ВСУ, Гимн Украины, Луганщина, Марочко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.