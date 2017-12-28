28.12.2017, Луганск, Николай Кузнецов

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Жителя Луганщины посадили в СИЗО за отказ петь гимн Украины

Пьяные украинские солдаты заставляли петь гимн Украины мирного жителя Луганщины. После того, как он отказался исполнять украинский гимн, его скрутили и посадили в СИЗО.

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Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Так, в населенном пункте Рубежное был задержан 32-летний местный житель, который отказался петь гимн Украины по требованию военнослужащих ВСУ, которые находились в алкогольном опьянении. Задержанный уже более трех суток находится в следственном изоляторе, к нему не пускают родственников, а самому мужчине инкриминируют уголовную статью «Угроза национальной безопасности».

Это, в свою очередь, указывает на тотальное преследование жителей Луганщины со стороны украинских властей и на попытку запугать местное население», − рассказал Андрей Марочко.