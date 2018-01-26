26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  428 просмотров
Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина

Житомирскую область терроризируют расплодившиеся дикие волки


Жители Житомирщины страдают от невиданного нашествия лесных волков. Если раньше животные традиционно жили в лесах севера области, то теперь в поисках добычи они активно перебираются на юг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства. http://zt-lis.gov.ua/no_cache/pres-sluzhba/novina/article/oberezhno-vovki.html

«Пара серых настолько близко подходила к селам даже и Житомирского района, что их видели обычные прохожие. Поблизости Олиевки, Каменки, Песчанки волки «прогуливались», ища добычу. В связи с многочисленными нападениями на домашних животных егерская служба и районные охотоведы решили устроить облаву на волков», — говорится в сообщении.

Первыми о резком увеличении популяции волков на Житомирщине заговорили жители с.Обиходы Коростенского района, которые со страхом выходят на улицу. Хищники охотятся на домашнюю птицу, а в последнее время начали загрызать домашних собак.

Затем волков заметили в урочище Вольская дача в Черняховском районе.

Кроме того, в Романовском районе видели 3 волков, которые пришли туда с севера. Хищники истребили почти всех бобров, нападают на косуль и собак. По мнению егерей, вероятнее всего, это не обычные волки, а волки, скрещенные с собаками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть