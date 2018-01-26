26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Житомирскую область терроризируют расплодившиеся дикие волки

Жители Житомирщины страдают от невиданного нашествия лесных волков. Если раньше животные традиционно жили в лесах севера области, то теперь в поисках добычи они активно перебираются на юг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства. http://zt-lis.gov.ua/no_cache/pres-sluzhba/novina/article/oberezhno-vovki.html

«Пара серых настолько близко подходила к селам даже и Житомирского района, что их видели обычные прохожие. Поблизости Олиевки, Каменки, Песчанки волки «прогуливались», ища добычу. В связи с многочисленными нападениями на домашних животных егерская служба и районные охотоведы решили устроить облаву на волков», — говорится в сообщении.

Первыми о резком увеличении популяции волков на Житомирщине заговорили жители с.Обиходы Коростенского района, которые со страхом выходят на улицу. Хищники охотятся на домашнюю птицу, а в последнее время начали загрызать домашних собак.

Затем волков заметили в урочище Вольская дача в Черняховском районе.

Кроме того, в Романовском районе видели 3 волков, которые пришли туда с севера. Хищники истребили почти всех бобров, нападают на косуль и собак. По мнению егерей, вероятнее всего, это не обычные волки, а волки, скрещенные с собаками.