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15.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Украина

Журналист Коломойского изощренно поиздевался над Порошенко


Летом 2018 года президент Украины Петр Порошенко может написать руководству спецслужб России письмо.

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Текст соответствующего обращения в своем блоге опубликовал журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский, взявший за основу текст копии письма, якобы собственноручно написанного Порошенко в 2007 году и обнародованного грузинским телеканалом «Рустави 2»:

«Июль 2018

Директору ФСБ России

Я, Порошенко П. А., не имею никакого отношения к антироссийской кампании, развёрнутой Яценюком, Аваковым, Турчиновым и др. лицами.

Несмотря на созданные вышеупомянутыми лицами сложности, на протяжении 4 лет системно привлекаю инвестиции на свои российские предприятия.

Создаю рабочие места. В том числе, в военно-промышленном комплексе РФ.

Под давлением обстоятельств был втянут в блок «Солидарность» Виталия Кличко. Однако идейно остаюсь верен «Партии регионов» и последовательно реализую идеалы этой партии.

С момента последнего обращения к Вам законы РФ не нарушал.

Прошу понять.
Простить.
И впустить».

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», у Порошенко отрицают, что он писал подобные письма на имя директора ФСБ. При этом в Верховной Раде собираются обратиться в СБУ с просьбой провести экспертизу обнародованных документов на подлинность и проверить, не совершил ли президент государственную измену.

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