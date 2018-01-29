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Журналист осадил Авакова, напомнив ему о параде пленных в Донецке
После «деоккупации Донбасса и Крыма Нацгвардия Украины совместно с полицией будут работать сообща на ныне неподконтрольных Киеву территориях.
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Об этом во время ежегодной коллегии МВД заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Период фальшивых митингов, которые отвлекают ваше внимание, скоро пройдёт, и наступит та фаза жизни, когда вам совместно с национальной полицией, придётся заходить в освобождённые от оккупации районы Донецкой, Луганской областей и Крыма. Там нужно будет правильно поставить работу», – отметил Аваков.
Он также подчеркнул, что данная работа – очень важная, но для сотрудников нацполиции не является новой.
«Вы хорошо эту работу знаете: мы уже освобождали территорию Донецкой и Луганской областей, это тяжелейшая работа, и к этому нужно быть готовыми, чтобы ничто вас не отвлекало от этих целей», — сказал глава МВД Украины.
Данное заявление Авакова прокомментировал донецкий журналист Сергей Макаренко у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk».
«Уже заходили, за вами потом дороги мыть приходится», – написал Макаренко.
Метки: Арсен Аваков, Парад пленных в Донецке, Сергей Макаренко
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