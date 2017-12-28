28.12.2017, Киев, Анастасия Самойлова

2 715 просмотров

Журналиста Муравицкого запихнули в одну камеру с боевиками «АТО»

Рассмотрение судебного дела житомирского журналиста Василия Муравицкого всё время откладывается по совершенно надуманным причинам. Помимо этого, происходит постоянное давление на защиту подсудимого.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Андрей Гожый, адвокат ранее задержанного украинского журналиста Василия Муравицкого.

Адвокат рассказал, что сегодня Верховный Суд Украины рассматривал ходатайство защиты Василия Муравицкого о смене меры пресечения, вернее, о смене самой подсудности на любой другой суд, кроме судов, находящихся в самой Житомирской области.

«По нашему мнению, в этой области невозможно осуществлять правосудие в понимании статьи шестой Европейской конвенции прав человека, в особенности, если учитывать давление как психическое, так и физическое на самих судей и защиту со стороны непонятных людей в камуфляже, угрожающих, в том числе, убийством самому Муровицкому и его защитникам. Да и на сам суд часто приходят люди, приближённые к местным органам власти», – отметил адвокат.

Заметим, что Верховный Суд не пошёл на встречу и отказал в удовлетворении ходатайства. Муравицкого перевезли в одно из киевских СИЗО, где его разместили в одной камере с бывшими АТОшниками.

«Не знаю, на что был расчёт представителей местных органов власти. Может быть, на то, что они окажут на него какое-то давление, но у них этого не вышло. Василий нашёл с ними общий язык. Все прекрасно понимают, кто главный враг, и кто кого обманул», – уверен Андрей Гожый.

«В ближайшее время его транспортируют обратно в Житомир, где будем продолжать слушание, уже по сути. Мы рассчитываем на справедливый приговор, который бы заключался в полном оправдании. Мы прекрасно понимаем, что правосудием здесь даже и не пахнет. Само дело – политическое, потому и решение будет приниматься в политических сферах, а не правовой плоскости. Да, угрозы поступали и поступают, но насколько они обоснованы, я знать не могу. Единственное, что могу сказать, это то, что ни прокуратура, ни органы власти не проявляют никакой инициативы по выявлению этих лиц и расследованию данных угроз», – подытожил адвокат.