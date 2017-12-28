28.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов

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Журналистов тронула сцена освобождения жителя Донбасса с котом

Все тяготы и невзгоды в украинской тюрьме жителю Донбасса помогала перенести кошка по кличке Маня. С ней же он прибыл на верификацию, где и попал в объектив видеокамеры.

Об этом на своём телеграмм-канале «Inside donetsk» рассказал журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот обмен точно войдёт в историю, как самый няшный и мимимишный. На верификацию в палатку внезапно вошёл пленный с котом. Просто пленный с котейкой, ок? Он с ним сидел в СИЗО, с ним и на свободу вышел», − пишет донецкий репортер.