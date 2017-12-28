 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
  2 632 просмотров
Донбасс, Общество

Журналистов тронула сцена освобождения жителя Донбасса с котом


Все тяготы и невзгоды в украинской тюрьме жителю Донбасса помогала перенести кошка по кличке Маня. С ней же он прибыл на верификацию, где и попал в объектив видеокамеры.

Об этом на своём телеграмм-канале «Inside donetsk» рассказал журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Этот обмен точно войдёт в историю, как самый няшный и мимимишный. На верификацию в палатку внезапно вошёл пленный с котом. Просто пленный с котейкой, ок? Он с ним сидел в СИЗО, с ним и на свободу вышел», − пишет донецкий репортер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть