28.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Журналистов тронула сцена освобождения жителя Донбасса с котом
Все тяготы и невзгоды в украинской тюрьме жителю Донбасса помогала перенести кошка по кличке Маня. С ней же он прибыл на верификацию, где и попал в объектив видеокамеры.
Об этом на своём телеграмм-канале «Inside donetsk» рассказал журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот обмен точно войдёт в историю, как самый няшный и мимимишный. На верификацию в палатку внезапно вошёл пленный с котом. Просто пленный с котейкой, ок? Он с ним сидел в СИЗО, с ним и на свободу вышел», − пишет донецкий репортер.
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20:29 27 декабряСотрудники СБУ требовали 100 тысяч долларов выкупа за пленную сторонницу ДНР
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19:38 27 декабряКиев превратил обмен пленными в запредельную гнусность
19:10 27 декабряВоенный эксперт: вслед за обменом пленными, Украина может атаковать Донбасс
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17:13 27 декабряВ Киеве отчитались: восстановили на Донбассе вещание 13 украинских каналов
17:00 27 декабряВсё под контролем: обмен пленными продолжается
16:55 27 декабряСкандала не вышло: окончательное решение по Екатерине в Одессе отложили на февраль
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15:19 27 декабряГройсман хочет уволить главу «Укроборонпрома» за долги по зарплате
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14:56 27 декабряПод Горловкой начался первый этап обмена пленными
14:48 27 декабряУкраинский адмирал утверждает, что двумя танками мог подавить Крымскую весну
14:20 27 декабряУ Порошенко похвастались, что СБУ составляет для «освобожденного» Донбасса расстрельные списки
14:04 27 декабряВ Киеве признали, что обнищание украинцев продолжается
13:45 27 декабряКиев пошел на нарушение согласованной процедуры обмена пленными
13:40 27 декабряЖебривский пришел в ужас от мысли, что в Раде будут заседать депутаты от ЛДНР
13:24 27 декабряПопавший в списки на обмен украинский пулеметчик обещает продолжить участие в карательной операции
13:07 27 декабряЧубаров расхныкался, что на Украине не хотят связываться с меджлисовцами
12:56 27 декабряУкраинских военнопленных доставили к месту обмена
12:46 27 декабряКидалы и беспредельщики! — Монтян сообщила скандальные подробности о предстоящем обмене
12:36 27 декабряРоссийских офицеров заставляли раздеваться на границе с Украиной
12:21 27 декабряСчет украинским долгам пошел уже на триллионы
12:12 27 декабряСотрудник СБУ изнасиловал студентку, а после принудил к сотрудничеству
11:53 27 декабряВ последнюю минуту в Киеве решили изменить списки пленных, убрав Мефедова
11:43 27 декабряРеспублики отправили пленных украинских боевиков к месту обмена
11:37 27 декабряВ Чехии шокированы масштабами бегства украинцев из страны
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22:55 27 декабряПравозащитник: Российские СМИ молчат о чудовищном обмане Украины
21:29 27 декабряВСУ планируют провокацию, по своим масштабам сравнимую с малайзийским Боингом
21:13 27 декабряФигуристы из ДНР посетили ледовое шоу в Москве
18:45 27 декабряНавальный предложил студентам провести зимние каникулы в СИЗО
15:56 27 декабряМИД РФ – Украине: Вы уверенно идете ко дну
12:36 27 декабряРоссийских офицеров заставляли раздеваться на границе с Украиной
10:30 27 декабряУкраинских диверсантов настигло возмездие
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