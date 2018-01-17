17.01.2018, Киев, Олег Кравцов

2 430 просмотров

Журналистский донос в СБУ

16 января, вечером, представители львовской СБУ устроили обыск в квартире солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой Николая Санжаревского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Как выяснилось, с 2015 года артист находился под надзором «Избушки» за «антиукраинскую пропаганду и сбор денег для боевиков сепаратистов», но в то время «безпека», по её же словам, «не имела достаточных доказательств и состава преступления, чтобы возбуждать против него уголовное производство из-за сепаратизма или государственной измены», но и просто так оставить человека в покое она тоже не могла, поскольку «были сигналы».

И вот, во вторник, Санжаревский был вызван на допрос в СБУ, откуда отправился для обыска домой в присутствии следователя. По сообщению пресс-секретаря львовской СБУ, «Николай Санжаревский является фигурантом уголовного производства о материальном, организационном или другом содействии деятельности террористической группы или террористической организации, что предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы».

Что же такого террористического совершил артист Санжаревский? Получил именной «наган» от Захарченко? Или, быть может, хранил под половицами ящик тротила? Холодно, холодно… Николай Санжаревский всего лишь выпадает из образа добропорядочного «свидомого» украинца, который обязан почитать «Евромайдан» за самое радостное событие в своей и общественной жизни, лучиться оптимизмом «с марта 2014-го жить стало лучше, жить стало веселей», и со всей решительностью требовать войны до победного конца «над проклятою ОРДЛОй».

Собственно, дело началось ещё в 2014 году, когда во Вконтактике Николая появились сообщения о том, что «Евромайдан» – это государственный переворот, а ВСУ в Донбассе выступают убийцами стариков и детей.

Вот тогда-то бдительные «активисты», не терпящие крамолы, и обратили внимание «безпеки» на неблагонадёжного деятеля балета. Далее последовал вызов и беседа в СБУ и прямое попадание в базу «Миротворца».

По словам самого Санжаревского, доступ к своему аккаунту во Вконтакте он утратил ещё в 2014 году и с тех пор его не обновлял и ни к чему никого не призывал. Последние годы артист спокойно исполнял всяческие па-де-де на сцене родного театра и вёл занятия с детьми в Школе академического и современного балета. Ничто не предвещало неприятностей, пока в ноябре прошлого года судьба не занесла его вместе с воспитанниками в Минск, на международный конкурс танца «Fairy Dance». И вот отсюда у Санжаревского снова начались проблемы с «безпекой».

Казалось бы, ну и что с того? Вроде, Белоруссия пока ещё не забрала себе украинское Полесье и не ведёт с Украиной гибридной войны. Вся вина Санжаревского, как оказалось, заключалась в том, что он стоял на сцене вместе со своими учениками неподалёку от знамени ДНР – в конкурсе принимали участие юные танцоры из Донецка. Заметьте, ни Санжаревский, ни его подопечные, знамя ДНР в руках не держали и под ним не стояли – все украинские участники находились непосредственно у жовто-блакитного прапора. На снимке с фестиваля видно, что между участниками из ДНР и Украины находятся участники из России и Латвии под своими флагами. Причем, латвийский флаг установлен рядом с украинским.

Ну кому какое дело, неподалёку от чего стоял человек. Но тут снова возбудились «патриоты Украины». Поднадзорный Санжаревский был опознан бдительной жиночкой и обвинён в пособничестве «террористам». Бдительной жиночкой оказалась украинская журналистка Олэна Добровольска, которая провела целое расследование и выложила его результаты в собственном бложике на ресурсе Enigma.

Вот список смертных грехов, за которые, по суровому мнению Добровольской, артиста Санжаревского следует надолго изолировать от свободы, молодой жены, театра и юных дарований:

Назвал «Майдан» государственным переворотом, репостил в ВК и Твиттере информацию «террористических группировок» (сколько и где карателями ВСУ и тербатов убито и ранено мирных жителей), насмехался над адептами «украино-российской войны», поддерживал Коцабу, протестовал против военного призыва коллег из родного театра с предупреждениями о развале артистического коллектива, организовал электронный кошелёк на Webmoney с целью сбора гуманитарной помощи «террористической организации ЛДНР». Стоял неподалёку от флага ЛДНР!

Отдельной строкой в вину Санжаревскому вменяются статьи в его защиту на донецких и луганских пабликах. «Ты свой среди сепаров, сука!»

В доносе Добровольской всё настолько пропитано идиотизмом и тупейшей халтурой, что ряд ляпов бросается в глаза. Например, на приведённых скринах с приписываемым Санжаревскому кошельку Webmoney нет никаких данных о его обладателе, а судя по индикатору BL:0 ротации денег внутри этого кошелька не было. То есть, вообще. Тем не менее, Добровольская выкладывает на бочку список пожертвований. Откуда, спрашивается? Чтобы узнать количество денег, надо иметь полный доступ к этому кошельку. Администрация Webmoney в жизни не даст постороннему частному лицу подробностей транзакций с чужого кошелька. Или, быть может, кураторы из СБУ немножечко помогли «журналистскому расследованию»?

Охваченная азартом изобличения крупного шпиона и террориста жиночка суммирует все вышеперечисленные пункты и выносит приговор по четырём статьям украинского УК, где одна статья прекраснее другой и в совокупности артист Санжаревский заслуживает миниум 25 лет расстрела. Это и действия по насильственной смене конституционного строя или захвату государственной власти, и препятствие законной деятельности ВСУ в особый период, и формирование террористической группы и организации, и публичные призывы к совершению терактов. Из чего следует, что жиночка не в ладах не только с УК, но и с головой, и ей давно пора лечиться электричеством пополам с галоперидолом под наблюдением добрых врачей и суровых санитаров.

Журналистский донос стал поводом для активизации интереса «Избы» к личности Санжаревского. Причём, артист сам предложил проверить содержимое жёсткого диска его компьютера на «сепаратизм и терроризм».

Реакция общественности оказалась полярной. Руководство львовского Театра оперы и балеты струхнуло и заявило о начале собственного расследования поведения Санжаревского. А вот родители, чьи дети посещают балетную студию, однозначно высказались в защиту педагога.

«Мало ли кто и где стоял? Он, что, выносил этот флаг?», «Да это всё было в 2014 году. Вы ещё пионерское детство к делу пришейте».

Общее впечатление, что донос носит заказной характер и кому-то выгодно испоганить карьеру Санжаревского – солиста львовского балета. Многие комментарии «укропатриотов» советуют артисту «перебраться танцевать куда-нибудь восточнее». Что поделать, фашизм – время стукачей…