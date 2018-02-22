22.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Журналистское расследование: следы «активистов», кошмарящих украинский бизнес, ведут к Мосийчуку и Ляшко

Общественная организация «Благотворительный фонд «Международные антикоррупционные суды», которая предлагает украинскому бизнесу решить вопрос с украинскими властными структурами, а в случае отказа начинает дискредитационную кампанию, является одной из организаций, которая связана с представителями Радикальной партии Олега Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К такому выводу пришли авторы журналистского расследования в программе «Игра Слов» на украинском ТВ.

На действия «благотворительного фонда» уже жалуется целый ряд предприятий: Борщаговский химико-фармацевтический завод, Побужский ферроникелевый комбинат, «Дельта Вилмар СНГ», «Житомироблэнерго» и др. Недавно компания «Дельта Вилмар СНГ», принадлежащая бизнесменам из Индии и Сингапура, отказалась инвестировать $150 млн в порт Южный, объясняя это реакцией на действия ОО «БФ «Международные антикоррупционные суды». А премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Минюсту и Департаменту защиты экономики МВД проверить деятельности «благодетелей» после обращения Борщаговского фармзавода. Об этом говорится в программе «Игра Слов».

«Сначала они обращаются к предприятию внести благотворительный взнос. Когда предприятие этого не делает, начинается вся эта игра», — пояснил премьеру министр соцполитики Андрей Рева. «Игра» заключается в отправке «благодетелями» дискредитационных писем зарубежным контрагентам предприятий и контролирующим органам.

«Ситуация с компанией Борщаговский фармацевтический комбинат. Были направлены запросы на все лекарственные службы всех стран, куда Украина экспортирует лекарства. Где написано, что предприятие является недобросовестное, предприятие выпускает контрафакт. У нас уже, например, 30 дней заблокирован экспорт лекарств во Вьетнаме», — сообщил Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины.

В компании «Дельта Вилмар СНГ» демонстрируют письма от «благотворительного фонда». В первом ОО «Международные антикоррупционные суды» называет предприятие «честным инвестором» и предлагает помощь в решении проблем с ГФС. Когда же «Дельта Вилмар» проигнорировало это предложение, ОО начала отправлять другие письма, в частности, за границу. В них компанию уже обвиняли в контрабанде и других преступлениях.

Скандальная ОО основана Русланой Брониной. А среди руководителей организации выходец из Харькова Анатолий Месяц. Он — бизнес-партнер Брониной по нескольким компаниям и подписывал меньшей мере одно из писем от «благотворительного фонда» в адрес «Дельта Вилмар».



Сын Анатолия Месяца Ярослав тоже «занимается благотворительностью», причем — вместе с матерью Русланы Бронина Ириной. Так, основанную им благотворительную организацию «Комитет борьбы с социальным злом и повышения качества» возглавляет Ирина Бронина.

До недавнего времени Ярослав Месяц работал помощником нардепа от РПЛ Игоря Мосийчука. В 2014 году Месяц-младший и сам баллотировался в народные депутаты от Радикальной партии Олега Ляшко. Попасть в парламент ему не удалось, однако позже он стал депутатом Миргородского городского совета от РПЛ. Игорь Мосийчук оставил письменные вопросы касательно своего экс-помощника без ответа. Руководительница и основательница ОО «БФ» Международные антикоррупционные суды» Руслана Бронина также отказалась общаться с журналистами касательно противоречивых письма своей организации, пообещав предоставить всю информацию в суде. Однако на самом заседании попросила перенести рассмотрение дела в связи с состоянием здоровья.