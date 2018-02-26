26.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Россия, Украина

Знаменитая майданщица отправилась искать счастья в Россию


Девушка, требовавшая во время Евромайдана «кружевные трусики и ЕС», уехала на заработки в Российскую Федерацию.

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Об этом в эфире ImpactTV заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Помните же, наверное, дурочку в трусиках: «Я девочка, я не хочу в Таможенный союз, я хочу кружевные трусики и ЕС». Говорят, она сейчас в России работает. Вы можете посмотреть фотографии. Стоит дурочка, потом оказалось — это профессиональная актриса, ее просто наняли сделать красивую картинку, которая стала одним из мемов нашей революции, — утверждает Монтян. — И теперь противники Майдана изгаляются над сторонниками: «Ну что, получили свои кружевные трусики в ЕС? Довольны? Задница не мерзнет?».

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