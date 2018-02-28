28.02.2018, Москва, Михаил Рябов

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Зрада: Австрия поддержала газопровод в обход Украины

Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил канцлер Себастьян Курц.

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«В первую очередь я хотел бы подчеркнуть, что положительно смотрю на наши экономические отношения в последние годы…

Есть два аспекта, о которых мы сегодня говорили, это долгосрочный стратегический интерес не только для России, но, конечно, и для таких государств Европы, как Австрия. Во‑первых, это продление ширококолейной железной дороги до Австрии. На прошлой неделе состоялась встреча обоих министров транспорта, и в целом мы смотрим положительно на этот проект. Там, правда, огромный требуется объём инвестиций, но это стратегически верно, имеет смысл. Мы сегодня ещё говорили, что этот проект мы вместе должны развивать и дальше.

И второй большой проект – это проект, который касается не только Австрии, но и Германии, и других государств, это «Северный поток‑2», и австрийское Федеральное правительство также его поддерживает…

Австрия очень положительно относится к этому проекту. Причём это позитивно не только для нас, но и для Германии, и для многих других государств», — сказал Курц.

Российский президент Владимир Путин заверил, что «Северный поток-2» обеспечит более надежную поставку газа в Европу.

«Мы являемся сторонниками реализации этого проекта, который, без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован. Это чисто экономический и, более того, чисто коммерческий проект, потому что участники этого проекта считают свои прибыли, экономические выигрыши от его реализации и приходят к выводу о том, что такая реализация целесообразна.

Это, кстати говоря, не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего не имеем против продолжения сотрудничества и с Украиной. Вопрос только в объёмах прокачки.

Но в любом случае реализация объектов подобного рода, как «Северный поток», «Северный поток‑2», «Турецкий поток», безусловно, диверсифицируют поставки, а значит, улучшают качество этих поставок и повышают стабильность.

Мы знаем, что добыча в Европе падает.

Сжиженный природный газ не является конкурентоспособным на европейском рынке, во всяком случае, сегодня это очевидная вещь. И на ближайшее десятилетие так и будет. Поэтому, если наши партнёры поддерживают этот проект, повторяю, мы тоже будем это делать», — сказал Путин.