15.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Зрада: поезд Киев-Москва стал самым прибыльным на Украине

В 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал № 5/6 Киев — Москва, а самым убыточным — № 70/69 Мариуполь — Львов.

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Об этом сообщили в «Укрзализныце», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пять самых прибыльных поездов 2017 года:

№ 5/6 Киев — Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли

№ 23/24 Одесса — Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли

№ 105/106 Киев — Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли

№ 91/92 Киев — Львов — 15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли

№ 53/54 Киев — Санкт-Питербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли

Были прибыльными и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий — Москва, Львов — Москва, Ковель — Москва, Харьков — Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: № 7/8 Киев — Ивано-Франковск, № 11/12 Львов — Одесса.

Однако в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения были глубоко убыточными. Общий убыток за 2017 год составил 3,5 млрд гривен.

Пять самых убыточных поездов по оценке «Укрзализницы»:

№ 70/69 Мариуполь — Львов — 16 вагонов, 93% заселенности, убыток — 159,9 млн грн

№ 686/685 Измаил — Одесса — 9 вагонов, 65% заселенности, убыток — 97,4 млн грн

№ 357/358 Киев — Рахов — 16 вагонов, 93% заселенности поезда, убыток— 90,4 млн грн

№ 134/133 Киев — Лисичанск — 16 вагонов, 94% заселенности, убыток — 80,7 млн грн

№ 608/607 Черновцы — Львов — 10 вагонов, 83% заселенности, убыток — 27,3 млн грн

Два поезда из этого списка — Черновцы — Львов и Измаил — Одесса — были отменены, несмотря на недовольство местного населения. В целом за прошлый год УЗ отменила семь убыточных поездов.