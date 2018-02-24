24.02.2018, Донецк, Михаил Рябов
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Донбасс, Украина

Зрада: Украинские водочники поздравили Донецк с 23 февраля


Украинские водочники – производители марки «Хортица» — поздравили мужчин ДНР с Днем защитника Отечества. Соответствующие сведения опубликовал в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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«Сегодня мне из Донбасса прислали интересные фотографии. Украинская водка продается в крупных сетевых ДНР-овских магазинах.

Также, хозяин «Хортицы» украинец Евгений Черняк, поздравил мужчин ДНР с Днем Защитника Отечества 23 февраля. И почему-то никто в Донецкой республике не бунтует, не скачет, не бьют прилавки, не уничтожают магазины, и жизнь протекает обычно, мирно.

А вот в Украине нацисты громят магазины, ломают игрушки, на которых написано «Изготовлено в России». И особенно, если эта продукция изготовлена в ДНР», — отметил Журавко.

«Я вспоминаю, как крупные украинские бизнесмены поддержали путчистов.  А что же теперь?
Деньги не пахнут?  Нужно зарабатывать на всем, потому что украинская экономика валится в пропасть?  Без Донбасса не обойтись?!» — удивлен экс-депутат.

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