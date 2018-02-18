18.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Зрада в окружении Порошенко

Представители президентской партии в Верховной Раде хотят досрочных парламентских выборов, которые, по их убеждению, должны пройти раньше президентских.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Существует огромная вероятность, что Петр Алексеевич проиграет президентские выборы. Если он проиграет, то админресурс не может быть использован потом на парламентских выборах. Соответственно, после проигрыша Петра Алексеевича проиграет вся его команда и уйдет вслед за ним», — сказал политолог.

По его мнению, в случае проведения парламентских выборов раньше президентских, останется возможность использовать админресурс.

«Особенно на фоне того, что будет еще действующая система выборов, не успеют до октября принять новое законодательство. Поэтому есть возможность использовать административный, финансовый, медийный ресурс, чтобы хотя бы закрепиться в следующем парламенте, закрепить влияние в регионах, а потом торговаться с любым новым президентом и правительством. Поэтому Петра Алексеевича толкает на это окружение. Безусловно, он это понимает как определенный элемент «зрады» окружения и определенный элемент недоверия», — отметил Бортник.