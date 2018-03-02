02.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Зритель из Крыма ошарашил меджлисовца, дозвонившись в киевский телеэфир

Крымский татарин, дозвонившийся в эфир меджлисовского телеканала ATR, ошарашил заместителя главаря запрещенной в РФ группировки Ахтема Чийгоза, заявив, что воспеваемые украинской пропагандой Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров ничего не сделали для своего народа, а с приходом российской власти в Крым выпрашивали себе должности.

Представившийся Русланом телезритель обратился к присутствовавшему в студии Чийгозу:

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«Ахтем-агъа, лично к вам вопрос — не хотите ли вы на всю страну рассказать, например, о том, как вы лично у Сергея Аксенова выпрашивали должность для своей жены, касаемо Ханского дворца. Это первое. Второе — не хотите ли вы рассказать о том, как уважаемый Мустафа Джемилев сидел в своем кабинете с ногами на столе перед теми людьми, которые приходили к нему и говорили: «Мустафа-агъа, я когда-то за вас сидела там, в Узбекистане, ходила, разговаривала, просила». А он в ответ таким людям говорил: «Я тебя не просил». Не хотите ли вы рассказать о Рефате Чубарове?».

Договорить ему не дал Чийгоз: «Ну что, мы сейчас будем всю программу кого-то перечислять, все эти вопросы, которые все эти три года я в тюрьме смотрел? Дискредитацию».

— Я не закончил, — продолжил крымчанин.

— Ну давай, быстрей тогда, — перешел на «ты» Чийгоз.

— Не давай, а давайте, я же с вами на «вы». Я продолжаю. Так вот, на сегодняшний день, уважаемый ATR, есть такой человек, как Ленур Ислямов.., — снова не смог договорить телезритель.

— Нет, сейчас все будет перечислять всю программу, год, — стал нервничать Чийгоз.

— Видят его как лидера крымско-татарского народа и так далее. А вот эти все остальные, которые в Крыму в свое время ничего не сделали, — пытался продолжить дозвонившийся, но его вывели из эфира.