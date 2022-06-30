1 июля Крым открывает пассажирское автобусное и ж/д сообщение с Херсоном и Мелитополем

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Новости Украины

Завтра в первый рейс отправятся автобусы и поезда в Херсон и Мелитополь.

Регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями было прервано в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ежедневно запланированы по два автобусных рейса в Херсон, Мелитополь, Бердянск и обратно. Первые отправятся 1 июля от автовокзала «Бердянск» в 6 утра и из Симферополя в Херсон в 6:30 от автостанции «Курортная» на Привокзальной площади Симферополя. В пути по украинской территории автобусы будет сопровождать Росгвардия.

Также на росгвадейцах лежит безопасность железнодорожных поездок за Перекоп. 1 июля в 8:30 утра с вокзала Джанкоя отправится первый поезд сообщением «Джанкой – Мелитополь», в 9:50 – сообщением «Джанкой – Херсон».

«Время в пути составит около трех часов, поезд следует без остановок, – сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. – На линии новых маршрутов будут курсировать поезда с вагонами межобластного типа, оборудованные комфортабельными сидениями. Подвижной состав оснащен системой кондиционирования и биотуалетами. Каждый рейс насчитывает 243 посадочных места».

Пока что поезда между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будут доезжать до Джанкоя. В дальнейшем, с наращиванием пассажиропотока, планируется назначить поезда до Симферополя, Феодосии и Керчи.

С 30 июня сняты антиковидные ограничения на выезд из Крыма, предписывающие иметь основания для поездки – гражданство, родственников или недвижимость.

«Это создавало множество сложностей с пересечением границы, в том числе для специалистов, участвующих в восстановлении народного хозяйства и налаживании мирной жизни», – подчеркнули в военно-гражданской администрации Херсонщины.