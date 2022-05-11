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Новости Украины

Французское издательство Grasset опубликовало сборник ключевых пропагандистских речей главы киевского режима Владимира Зеленского, произнесенных с начала российской СВО на Украине. Об этом сообщает TF1.

Сборник «За Украину» имеет 220 страниц и состоит из 23 речей, «наиболее значимых из тех, которые президент Зеленский произнес с момента начала войны», – отмечает издательство. Цена – 10 евро.

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«В сборнике содержатся драматические речи первого дня, большие выступления перед институциями: американским Конгрессом, парламентами Франции и Британии, а также обращения к украинскому населению, которые транслируются в социальных сетях», – говорится в сообщении.

В Grasset отмечают, что инициатива издательства, получившая зеленый свет от украинской власти «на основе авторизованных текстов», является «первым мировым изданием речей Зеленского».

«Идея опубликовать эту книгу возникла у меня в начале марта. Представители украинского президента передали мне свое согласие и официальный текст на английском языке», – заявил издатель Шарль Данциг.

Ранее сувенирный магазин Белого дома презентовал памятную монету со счастливым номером 7, посвященную выступлению Зеленского перед Конгрессом США.

Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко в своем выступлении в Минске 9 мая нынешнего года отметил, что раскручивая сегодня в целях антироссийского пиара украинский нацизм и накручивая рейтинги ключевых персонажей киевского режима в своем медиаполе, коллективный Запал рискует сильно просчитаться, поскольку на следующем этапе придется бить окрепший украинский нацизм уже на территории стран Запада, где он совершенно не нужен.

Правоту оценок Лукашенко на среднесрочную перспективу подтверждает инцидент в Берлине 9 мая, где полиция была вынуждена запретить использование флагов украинских националистов во время публичных церемоний на мероприятий в честь Победы над гитлеровским нацизмом, а затем разогнать толпу сторонников киевского режима, намеревавшихся сорвать памятные мероприятия российских соотечественников.