10 главных проблем Севастополя накануне выборов

14.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева

В сентябре этого года Севастополю предстоит во второй раз избирать городское Законодательное собрание. Первый состав местного парламента был сформирован осенью 2014-го, то есть спустя менее чем полгода после Русской весны. Поэтому депутатский корпус был овеян революционной романтикой и самыми светлыми надеждами.

Спустя пять лет севастопольский избиратель более практичен, отчасти раздражен, отчасти разочарован. Он будет голосовать не за хороших людей, а за тех, кто пообещает решить вполне конкретные проблемы, накопившиеся в городе. Попытаемся составить Топ-10 этих проблем.

Высокие цены + низкие зарплаты = бедность

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Севастополь занимает лидирующие позиции в Южном федеральном округе по стоимости потребительской корзины. Вместе с Крымом. Власти до строительства Крымского моста объясняли дороговизну продуктов сложной логистикой, но после сдачи этого объекта ситуация не изменилась.

Кроме того, из-за санкций на полуостров так и не зашли крупные торговые сети. Как не зашел «Сбербанк» и крупные нефтетрейдеры. В итоге Севастополь среди лидеров в России по ценам на бензин. Литр 92-го стоит 46 руб.

Если цены на продукты и бензин — это проблема всего Крыма, то проблемы с промтоварами — результат работы власти. В течение прошлого года она сносила ларьки, ликвидировала рынки, закрывала торговые центры. Все это стимулировало не только рост цен, но и сокращение рабочих мест.

Удивительно, но официальная статистика фиксирует в Севастополе самый низкий уровень безработицы по Южному федеральному округу – 0,2%. Абсолютно непонятно, чем занимаются все разогнанные торговцы (порядка 10 тыс чел) вкупе с «понаехавшими» из других регионов 7 тыс чел, поскольку, как признали в местном правительстве, новые рабочие места в городе не создаются.

Средняя зарплата в Севастополе, согласно статистике 30 тыс руб. Это на 15 тыс ниже среднероссийской. Медианную зарплату (ту, которая у большинства населения) у нас стыдливо не считают. По ощущениям она едва ли достигает 20 тыс. руб. Добавим, что треть населения Севастополя это пенсионеры, доходы которых еще ниже.

В итоге получаем проблему бедности, которую кандидаты в депутаты должны как-то убедительно пообещать решить. И это архисложная задача.

Русское благоустройство — бессмысленное и беспощадное

Бедный человек, выходя из дома, обычно пребывает в раздраженном состоянии. Севастопольские дворы это чувство обильно подпитывают. С одной стороны, после 20 лет украинского безвременья наконец что-то начали делать, но порой горожане думают, что лучше бы оставили, как было.

Приезжие чиновники, которые составляют большинство в местном правительстве, бросают бригады азиатских гастарбайтеров не на те, как считают горожане, объекты. Работы растягиваются надолго и выполняются из рук вон плохо.

С одной стороны, в десятки раз выросло число детских и спортивных площадок, с другой, развороченный под них асфальт бригады так и не заделали, засыпав кое-как гравием.

То же самое отремонтированными скверами, улицами, тротуарами. Долгожданные работы велись весь прошлый год, но на выходе небрежно положенная плитка, разбитые бордюры, а где-то оставлен старый асфальт.

Белокаменный город падающих балконов

Общий износ жилого фонда в Севастополе составляет по разным оценкам от 40 до 50%. Это ниже среднероссийского показателя. Однако ситуация в разных районах города отличается.

Наиболее плачевна она в центре, но это беспокоит коренных севастопольцев даже на окраинах. На балконы домов на главных улицах лучше не смотреть — просто держитесь ближе к проезжей части. Периодически то там, то тут обваливаются куски карнизов и баллюстрад. Недавно всю Россию облетело видео, на котором потолок обрушивается прямо на детей в коридоре одной из школ.

Вид исторических зданий массово нарушен пристройками украинских лет. Программа приведения жилого фонда к стилевому единообразию есть. Но планы капремонта наталкиваются на сопротивление жильцов, которые не хотят демонтировать кондиционеры и снимать разнобойное остекление с балконов и лоджий.

Если бы власть проявит в отношении исторического центра такую же решительность, как в отношении ларьков, Севастополь заметно преобразится. Но на владельцев дорогой недвижимости в центре давить будет сложнее, чем на беззащитный предпринимателей.

Чисто там, где вывозят мусор

Проблемы с вывозом мусора были в Севастополе при всех режимах. Переполненные контейнеры и стихийные свалки начинаются сразу за границами компактного городского центра. Монополист услуги ООО «Благоустройство Севастополя» подконтрольно местному правительству и равнодушно к жалобам горожан.

При этом тариф на вывоз мусора в Севастополе одни из самых высоких среди всех российских регионов. Он составляет 377 рублей за кубометр. Власти подняли его на 7 руб с 1 января и на столько же повысят летом.

Кроме того, в Севастополе в начале 2018 года ввели норму, по которой плату за вывоз ТБО берут не с квартиры, т.е квадратных метров, а с количества проживающих, что на круг получается в два раза больше против прежнего.

Эту проблему уже взялась перед выборами решать местная организация «Единой России». Партия хочет разрушить монополию и понизить тарифы, воспользовавшись «мусорной амнистией» для городов федерального значения.

Самое страшное зло

Одна из главных и наивных надежд севастопольцев после воссоединения с Россией была надежда на то, что новая власть остановит хаотичную застройку города, от которой он страдал все украинские годы.

Многие испытали мстительный восторг, когда губернатор Сергей Меняйло решил взорвать уродливую девятиэтажку над входом в главную бухту. Здание рухнуло после третьего взрыва, но новых сносов не последовало.

Более того, выясняется, что на освободившееся на мысе Хрустальный место заходит «Стройгазмонтаж» братьев Ротенбергов. Планируется строительство целого комплекса громадных зданий. Большинство из них — объекты культуры: театр, музей, киноконцертный зал, творческие школы с общежитиями.

Вроде бы все это сулит новое развитие, но общественность Севастополя в ужасе от разрушения классического патриархального стиля города и готова протестовать.

Одновременно начинается новое строительство Минобороны в Казачьей бухте (там вырубают многолетние кедры). Власти собираются выселять Вертолетный завод из бухты Омега за черту города, чтобы освободить место под циклопический «Ленинградский квартал» на берегу моря.

И это только федеральные материковые проекты. При этом нельзя сбрасывать со счетов украинских девелоперов, чьи права на землю, купленные правдами и неправдами при Украине, Россия признала.

Все эти стройки будут порождать вспышки социального протеста по всему городу. И власти придется выбирать между волей народа и интересами застройщиков. Сложный выбор, если учесть, что строительство — едва ли не единственная отрасль экономики, которая хоть как-то развивается в Севастополе.

Город у моря без моря

Не важно, зачем приедут туристы в Севастополь: на экскурсию или на пляж, – их потянет к морю. И неприглядная картина предстанет перед гостями города русской славы.

Дикое побережье Севастополя завалено мусором. Официальные пляжи не в лучшем состоянии. Дело в том, что рядом с самыми крупными из них идут бесконечные стройки: Парк Победы бездарно реконструируется за государственные деньги, у пляжа Омега не заканчивает коммерческое строительство. Для полноты картины добавим отсутствие очистных, строительство которых в рамках ФЦП успешно завалено местным правительством.

Практически нет в Севастополе и нормальных набережных с променадом. Сделанный еще при Украине но за российские деньги Приморский бульвар потихоньку ветшает. Из нового — небольшой парк Ахматовой с набережной в сотню метров.

Без парковок, но с эвакуаторами

Если уж зашла речь о туристах, которые после открытия Крымского моста повалили на полуостров на автомобилях, то нужно отметить: в Севастополе практически нет парковок.

Ни в маленьком историческом центре, куда гости города устремляются, ни на Херсонесе (второе место силы), ни где бы то ни было. Планы создания перехватывающих парковок за пять лет так и не были реализованы. В итоге Севастополь летом стоит в вечных пробках.

Не так давно в центре появились паркоматы. Но далеко не все места можно просто оплатить. ГАИ подготовило для водителей массу ловушек. Эвакуаторы работают непрерывно, забирая машины невнимательных владельцев на стройплощадки.

Разделенные бухтой

Проблема наземного транспорта в Севастополе практически решена. Федеральный центр почти обновил парк троллейбусов и автобусов. Правда, городские власти внесли смятение в жизнь частных маршруточников, заставив их возить бесплатно пенсионеров, но это организационная, а не техническая проблема.

Куда плачевней обстоят дела с морским транспортом Севастополя. Ежедневно по Южной бухте курсирует 6-7 катеров, перевозя ежедневно в зависимости от сезона от 11 до 25 тыс человек между прибрежными микрорайонами. Раньше катеров было 14, то есть половина судов, возраст которых от 30 до 50 лет, вышла из строя.

С 2014 года севастопольские власти обещают закупить новые катера. Последним утверждал, что закупит 5 судов в конце 2018 и в 2019 году нынешний губернатор Дмитрий Овсянников. Однако потом он неожиданно стал продвигать идею строительства моста через бухту. Губернатор уже представил эскиз проекта и ориентировочную смету расходов. Но строительство дело долгое, и не факт, что оно закончится или даже начнется прежде, чем оставшиеся катера выйдут из строя.

Тьма египетская

В Севастополе вечерами темно и неприютно. И при этом, отчитывается профильное предприятие «Горсвет», функционирует 88% из 23 тыс фонарей. Однако на улицах вы не почувствуете себя в современном энергичном городе. Видимо потому, что власти налаживают работу фонарей, стоящих на улицах с советских времен, а не проектируют современную иллюминацию. Как бы то ни было, на город федерального значения Севастополь сейчас явно не похож.

Тоска зеленая

В темном Севастополе пойти, кроме как в ресторан, практически некуда. Хотя четыре театра для провинциального города немало. Но туда ходит узкий круг любителей, а широкие массы молодежи в основном неприкаянно шляются по темным дворам и скверам.

При том, что население города ежегодно увеличивается на 7-8 тыс чел за счет мигрантов, инфраструктура развлечений практически не развивается, если не считать небольшого кинотеатра, открывшегося недавно в торговом центре, принадлежащем Людмиле Янукович.

Кстати о торговых центрах. Они в Севастополе закрываются рано, видимо исходя из того, что большинство населения после просмотра вечерних новостей ложится спать.