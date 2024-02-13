«10 лет давали металлолом»: украинский дипломат набросился на западных союзников

Анатолий Лапин.  
13.02.2024 14:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина получала от США и западных союзнков сплошной металлолом, который выдавали за помощь.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина получала от США и западных союзнков сплошной металлолом, который выдавали за помощь. Об...

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По словам Бессмертного, это продолжалось в течение всех 10 прошедших лет.

«Я хочу напомнить – ленд-лиз, закон приняли, передачу в аренду, закон так и не начал действовать. Нам начали передавать безвозвратную помощь, но как? Предоставлять металлоломом. Простите, что я это говорю, но это правда.

Вместо того, чтобы запустить ленд-лиз и выпускать из цеха новое, мы десятый год воюем на металлоломе. Говорят: «Леопард» не такой». Та «Леопард», первый, – это Т-55. А мы смеемся, что россияне Т-55 выводят на фронт», – заявил Бессмертный.

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