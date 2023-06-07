10 лет колонии получил крымчанин, готовивший теракт на жд

Анатолий Лапин.  
07.06.2023 11:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Терроризм


10 лет в колонии строгого режима проведет житель Симферополя, который в апреле прошлого года готовил теракт на железнодорожных путях в Джанкойском районе.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

10 лет в колонии строгого режима проведет житель Симферополя, который в апреле прошлого года...

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По данным следствия, теперь уже осужденный добыл инструкции и технологии изготовления взрывного устройства, купил компоненты и изготовил СВУ. Помешали ему сотрудники ФСБ, которые пресекли теракт.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту его проживания были изъяты два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, а также экстремистская литература.

Также установлено, что задержанный в соцсетях размещал материалы, содержащие призывы к совершению терактов в отношении представителей государственной власти РФ и к убийству русских», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Южный военный окружной суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в 220 тысяч рублей и запретил администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев.

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