10 октября в Берлине соберутся Байден, Шольц, Макрон и Стармер – будут думать, что делать с Украиной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкий Spiegel сообщает: в Германии на начало октября готовят встречу Байдена, Шольца, Макрона и Стармера, чтобы совместно обсудить поддержку Украины.

Сообщается, что во время визита президента США Джо Байдена в Германию туда также пригласят лидеров Франции и Британии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Уходящий с должности хозяин Белого дома приедет в ФРГ с, по сути, прощальным визитом с 10 по 12 октября – за пару недель до очередных президентских выборов в Штатах.

Это будет второй визит в Германию действующего президента США за время пребывания в должности — однако первый государственный. Джо Байден совершил свой первый визит в качестве президента в 2022 году на саммите G7 в Эльмау, Бавария.

Белый дом официально объявил о планах Байдена: президент США отправится в Германию 10 октября, а 13 октября — в Анголу.

Как узнал Spiegel, берлинская полиция уже готовится к приему высокого гостя. По данным издания Tagesspiegel, планирование обеспечения безопасности Байдена уже идет полным ходом в штаб-квартире берлинской полиции. Говорят, что были уточнены графики специальных посменных дежурств.

По информации Spiegel, правительство Германии также планирует пригласить на встречу президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пока Байден будет находиться в стране.

Встреча в так называемом формате Quad, скорее всего, будет посвящена в первую очередь поддержке Украины.

Также сообщается, что Байден планирует визит на американскую военную базу Рамштайн.

Внутригерманский общественный фон предстоящей встречи лучше всего характеризуют опубликованные Times данные свежего соцопроса, проведенного силами Digital Society Institute.

Как выяснили социологи, большинство немцев опасаются, что Германия окажется втянута в войну на Украине, а 41% опрошенных выступают против усиления поддержки ВСУ, считая его нынешний уровень вполне достаточным. При этом, «значительно более сильной» поддержки Украины со стороны ЕС хотели бы 32% участников исследования.

Соцопрос также показал, что большинство опрошенных немцев (67%) недовольны политикой правительства канцлера Олафа Шольца по отношению к Украине. Удовлетворены ею только 11% избирателей.

68% респондентов заявили, что обеспокоены или очень обеспокоены тем, что Германия может оказаться непосредственно вовлеченной в войну в Европе в ближайшие годы.