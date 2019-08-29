«10 русских поменяли на 540 украинцев» – украинский генерал

29.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

После разгрома под Иловайском в 2014 году украинская сторона несколько дней вывозила убитых, раненных и пленных.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Юрий Думанский.

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«Расскажу вам одну историю. 26 или 28 августа я встречался с [послом РФ на Украине] Зурабовым, а также с исполняющим обязанности командующего воздушно-десантными войсками Российской Федерации. Мы взяли в плен военнослужащих Российской Федерации, и они требовали, чтобы мы их передали. У меня есть подписанный протокол. Мы начали обмен пленными.

У нас было более 540 пленных, мы забрали их из Ростова, отдав Российской Федерации десять их военнослужащих. Это дало нам основания для того, чтобы забрать всех наших убитых, раненых и пленных под Иловайском. Исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Российской Федерации дал мне связных офицеров. Мы три дня вывозили наших людей. Они отдали практически всех, кто там был», – сказал Думанский.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», признался, что так называемые украинские добровольческие батальоны активно грабили местное население, в Донбассе, вскрывая гаражи и угоняя автомобили.