10 тысяч меджлисовцев хотели взяться за оружие в Крыму

08.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Не менее десяти тысяч меджлисовцев были готовы взяться за оружие в Крыму в 2014 году, чтобы не допустить его перехода в состав России.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, при этом им никто не захотел выдать даже автоматы, а лидеры запрещенного в России Меджлиса беспрекословно слушались указаний из Киева и Евросоюза.

«Это можно было в тот день, в один день сделать можно было, но политической воли не было. А Меджлис поступал так, как говорило киевское руководство, потому что наши лидеры без Украины шага не делали. А украинские тогдашние, временная эта власть постмайданная, она была на короткой связи с Меркель…

Если бы тогда было хотя бы кому вынести эти автоматы, хотя бы даже автоматы, я не говорю про БТРы и танки. Там было под десять тысяч мужчин крымско-татарской национальности. Давайте будем честно говорить, что все, кто был на том митинге, кроме человек 50. И все эти десять тысяч – это были къырымлы, это были мужчины, которые приехали со всего Крыма.

Я говорить уже ничего не буду, просто один человек, который герой Украины, который первым погиб – это Решат Аметов, он же первым делом пошел в военкомат. Но это уже был не украинский военкомат, это уже было все российское», – заявил Муждабаев.

Ранее экс-председатель запрещенного Меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что в 2014-м меджлисовцы ждали от и.о. президента Украины Александра Турчинова команды «За оружие!»