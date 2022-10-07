100-летнему бандеровскому сотнику хотят присвоить звание Героя Украины

В Верховной раде предложили дать звание Героя Украины последнему оставшемуся в живых сотнику сотрудничавшей с гитлеровцами УПА Мирославу Симчичу.

С такой инициативой выступил львовский политик, депутат Тарас Батенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Батенко предложил сделать это к 80-летию создания УПА.

«Уважаемые друзья, мы находимся в канун великого праздника, большой даты. Вскоре мы будем отмечать и чествовать 80-летие создания Украинской повстанческой армии. Это была та армия, которая тогда уже достойно боролась с вооруженным агрессором, тоталитарным режимом, двумя тоталитарными режимами – что нацистским, что коммунистическим, разницы глобальной между которыми не было и нет», – утверждает депутат.

«Поэтому мы в этом контексте считаем, что украинский парламент, поднимая свою субъектность, и, насколько я сегодня понимаю, мы сегодня восстанавливаем правила голосования за депутатские запросы к президенту Украины и всем органам власти, просьбу поддержать депутатский запрос на президента Украины о присвоении Героя Украины последнему сотнику УПА, живому, Мирославу Симчичу, которому на днях исполняется 100 лет.

И в канун 80-летия УПА и накануне его юбилея достойно почтить память всех борцов за независимость Украины, которые пали. Давайте чествовать героев прижизненно, успевать чествовать героев прижизненно», – заявил Батенко.