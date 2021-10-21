100-летие Карсского договора: Как Турция поглощает Грузию

21.10.2021 13:24 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Буквально с первых дней создания независимого грузинского государства его главнейшей проблемой стала проблема территориальной целостности. Националистически настроенное грузинское руководство законодательно ликвидировало существующие советские автономии, что привело к фактическому выходу из-под юрисдикции центрального правительства в Тбилиси Абхазии, Южной Осетии и Аджарии.

Если первые две автономии были созданы по национальному признаку, то в Аджарии этот признак был религиозным. Хотя аджарцы по происхождению являются этническими грузинами, они, в отличие, от остального населения Грузии исповедуют ислам. Таковы были последствия многовекового турецкого владычества.

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С начала 19-ого века Россия буквально по кусочкам собирала воедино грузинские земли. Аджария стала последним регионом, воссоединившимся со своей исторической родиной по результатам русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Хотя Россия значительно укрепилась в этом регионе, турки никогда не переставали мечтать о реванше.

С распадом Российской Империи их мечта была близка к осуществлению – они фактически овладели Аджарией. В результате переговоров Турции и РСФСР по Карсскому мирному договору 1921 года Аджария вместе с городом Батуми отошла к Грузии.

После 1991 года турки получили новый шанс на возвращении себе Аджарии. И этот шанс им предоставил за девять лет своей кровавой диктатуры бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В отличие от прежнего руководителя Аджарии Аслана Абашидзе, который, исходя из национальных интересов Грузии, максимально сдерживал турецкое проникновение в Аджарию, Саакашвили практически отдал регион на откуп турецкому капиталу.

Сегодня турецкое влияние значительно по всей территории Грузии, но в Аджарии оно просто зашкаливает. Огромное количество ресторанов, отелей, кафе, увеселительных заведений, часто сомнительного толка принадлежат турецкому капиталу. В самой Турции игорный бизнес под строжайшим запретом, и поэтому казино для турок строятся в Аджарии. Картину дополняют учреждения под различными вывесками, в которых «жрицы любви» оказывают клиентам специфические услуги. Причем контингент их набирается не только из местных кадров, но и процессуальных специалисток из стран Юго-восточной Азии.

Демагогические заявления грузинских властей о том, что турецкие инвестиции способствуют процветанию края, является откровенной ложью. Львиная часть доходов уходит именно в Турцию. И строители, и обслуживающий персонал большей частью состоят из граждан Турции, а местным жителям остается мизерная доля неквалифицированного труда с минимальной оплатой.

Совершенно логично, что с ростом экономического влияния, значительно растет и влияние политическое. Сегодня возглавляющий Турцию Реджеп Эрдоган не только провозглашает планы воссоздания Османской империи и Великого Турана, но и уже предпринимает активные действия в этом направлении.

Турки широко используют и религиозный фактор. Количество строящихся в Аджарии мечетей не уступает числу отелей, борделей и казино. Большое внимание они уделяют и просвещению. Турецкие школы и высшие учебные заведения выковывают из местной молодежи, часть которой на льготных условиях может получать образование и в самой Турции, нужные кадры на будущее.

В Турции уже давно печатают географические карты, на которых Аджария изображена как турецкая территория. Реджеп Эрдоган прямо называет Батуми в числе городов, которые должны воссоединиться с Турцией. Недаром ведь он мечети называет своими солдатами, а минареты – штыками.

«Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце. Разве можно отличить Ризе от Батуми? Множество историков считает, что в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми. Лишь утратив независимость, мы потеряем интерес к этим территориям», — заявлял Реджеп Эрдоган.

Турки уже чувствуют себя в Аджарии фактическими хозяевами, потому что для них даже не существует пограничного и таможенного контроля. Благодаря политике Саакашвили огромное количество турок получили грузинские паспорта. Сегодня в Аджарии людей с двойными гражданством более 27%.

Одним из гарантов Карсского договора является Россия. Грузинские власти уже тридцать лет ведя политику оголтелой русофобии, пилят сук, на котором сидят.

Эрдоган уже доказал, что способен на безбашенное поведение. Он легко влезает в конфликты с ведущими мировыми державами – с США, Россий, Францией. Не церемонится со своими союзниками Грецией и Израилем, не останавливается перед прямым военным вторжением в суверенную Сирию.

Что помешает ему действовать аналогичным образом против Грузии? Что тогда смогут ему противопоставить продажные грузинские политики, пытающиеся конфликтовать с Россией – единственной силой, которая может спасти Грузию.

Хотя вполне вероятно, что эти политики ничего противопоставлять и не будут, так как действуют по определенному плану – продать свой народ и страну, заработав при этом свои тридцать серебряников.