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27 февраля в России будет отмечаться 11 годовщина «Дня вежливости», ставшего ключевым событием на пути воссоединения Крыма с Россией. Появлению русского спецназа в Симферополе предшествовали драматические столкновения 26 февраля, когда крымчане вышли на защиту Верховного Совета АРК, который потребовали разогнать главари экстремистского «меджлиса» и прибывшие к ним на подмогу боевые рагули одной из майданных сотен, усиленные толпой гопоты, организованной бандитом-нардепом от партии «Батькивщина» Андреем Сенченко.

В ходе столкновений, спровоцированных проукраинскими экстремистами, на пятачке перед зданием ВС Крыма погибли двое и получили травмы различной степени тяжести десятки человек. Украинский агитпроп при Порошенко громогласно объявил дату 26 февраля 2014 года «началом крымского сопротивления российской оккупации полуострова», когда «тысячи жителей Крыма вышли на защиту парламента автономии от свержения разведгруппами Черноморского флота России».

Начиная с 2020 года «день крымского сопротивления» официально отмечается в узком кругу киевских хунтарей при полном равнодушии подавляющего большинства «громадян». Не стал исключением и год 2025-й.

Несмотря на хождение по краю обрыва властей киевского режима, Зеленский с подельниками все-таки взялись напомнить своим крепостным об очередном «дне ненависти» и «Крыме — ЦэУкраине».

Накануне «свята» просроченный наркофюрер провел ряд показательных мероприятий: наградил трех боевиков нацбата «имени Номана Челебиджихана» алюминиевыми медальками, пообещав «не дать России нормализовать оккупацию (полуострова)». Скорбно гундеть в унисон хрипатым визгам Зеленского к микрофонам выпустили изрядно траченых молью главарей «меджлиса» и «крымских правозащитников». Особенно трогательно и убедительно из черноротых пастей радетелей за «деоккупацию Крыма» прозвучали ссылки на неких «западных исследователей», будто бы свобода в Крыму в два балла из ста.

«Правозатычники» также признали полный провал по части бандеризации крымской молодежи, поделившись печалью, что за 11 лет только 4% крымской молодежи получили образовательные документы украинского образца. Впрочем, даже это не впечатляющее «досягнення» выглядит полностью притянутым за уши.

Отдельно стоит упомянуть о выплеснутых на телезрителей пропагандистских помоях, в которых «громадянам» надрывно поведали об отъехавших к Бандере в ходе боевых действий всушников из числа сбежавших за Перекоп крымчан, а светоч ущербной европейской демократии, Верховная Зрада, подготовила заявление для иностранных парламентов о «дне крымского сопротивления», выполненное в стандартно-истеричной тональности.

Утверждается также, что группа тупых малолеток провела на «оккупированных территориях» акцию «Желтая ленточка». Судя по фотоотчетам, «активисты» на этот раз побоялись повязывать ленточки «спротива» на мусорных баках и заборах заброшенных пустырей, а с опаской спешно фотографировали зажатый в потном кулачке жовто-блакитный клочок бумаги на фоне пустых окраинных улиц.

Вишенкой на траурном тортике по утраченному Крыму, стал псевдоэкспертный базар в формате «национального форума» лишенцев, согнанных под вывеской «11-лет войны. Точка отсчета: Крым».

Бандеровский агитпроп вновь перевернул ситуацию с ног на голову. Уход Крыма из-под украинской оккупации, который мог остудить воспаленные «Евромайданом» чубатые головы, оказывается, стал точкой отсчета в т. н. «русско-украинской войне», а вовсе не развязанная укронацистами карательная операция в Одессе, Харькове и Донбассе, направленная на тотальное подавление русского населения и силовую украинизацию.

Отличительной особенностью сходняка на 11-летие «спротиву» от ранее проведенных стало наполнение зрительного зала до полусотни согнанных зрителей, притом, что ранее организаторы не могли заманить и десяток. Среди выступающих на почти пятичасовой говорильне присутствовала парочка пришибленных евросоюзников, стенавших, будто «при Блинкене деоккупация полуострова шла куда как активнее».

Собрание открылось нестройным пением жалостливой песни «Щеня вмэрла» и сопровождалось жиденькими хлопками одобрения очередному оратору. Открыть сходняк было поручено лично спикеру Зрады Стефанчуку-Колывану, онлайн, кое-как вписавшемуся в рамки телеэкрана.

Поскольку темой сходняка назначены «людские судьбы», Колыван, размахивая граблями, перечислил несколько фамилий крымских «ждунов», посаженных или высланных за подрывную деятельность на полуострове. В остальном, риторика не изменилась: Россия в изоляции, Крым вернем, всех накажем, весь мир с нами, и прочая, набившая оскомину, пурга…

Почти слово в слово бред Колывана повторил приглашенный выступать, но уже собственной персоной, какой-то седьмой зам главы МИД Украины в девятом ряду, пообещав страшные кары и репрессии за издание «неправильных» глобусов и упоминания Крыма вне контекста «цэ Украины».

За мидовцем к микрофонам потянулась бесконечная череда дармоедов, вроде новой «постпредки Зелебобы в АРК» Курышко, «прокурора АРК», канализаторов из «Крымской платформы» и прочих мутных деятелей, шпаривших по бумажке одно и то же на разные лады. Народ в зале откровенно скучал и переговаривался с соседями во время зажигательных речей ораторов.

Впечатление было такое, будто тексты для выступающих штамповались по знаменитому «Незаменимому пособию для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей» Остапа Бендера, проданного Великим махинатором журналисту Ухудшанскому за 25 советских тугриков. В зал сплошным потоком с трибуны сыпались «деоккупация, вернем назад, нэзламнисть, потужнисть» и прочие «низабудим-нипрастим».

Монотонность выступлений время от времени перебивалась постановочными «пятиминутками ненависти», во время которых в зал выпускали всевозможную сволочь из крымских лишенцев, осужденных за экстремизм и получивших свободу через «обменный фонд». Лишенцы рассказывали влажные истории «своей боротьбы», жаловались навзрыд, что лишились милого их сердцу Крыма и требовали немедленно «деоккупировать» полуостров. Характерно, что большинство коллаборационистов поступили на службу в волонтерские или карательные части ВСУ.

Среди выступающих отметились несколько представителей Европарламента, эхом повторявшие тезисы о принадлежности Крыма, звучащие последние 11 лет во всех еврогадюшниках. Одному из польских представителей Европейской народной партии организаторы подарили на долгую память картину салом «Крым — цэ Украина».

Среди спикеров, от лица «крымского сопротивления» выступили главарь «меджлиса» Чубаров и его заместитель Нариман Джелял, присевший на нары за экстремизм и выдворенный за Перекоп в конце июня 2024 года. И если Чубарик оседлал любимую тему «нам надо быть беспокоящей навозной мухой, напоминающей об аннексии Крыма мировому сообществу», то Джелял поделился радостью о его назначении на должность посла Украины в Турции, пообещав и дальше отстаивать «территориальную целостность Украины». Кроме того, Джелял выступил лоббистом интересов Анкары, заинтересованной в посредничестве в предстоящих российско-американских мирных переговорах.

В целом, зрелище получилось нудным, убогим, насквозь фальшивым и чертовски утомительным. Организаторам, определенно, лишний раз удалось вызвать приступ отвращения к спектаклю, поскольку выдержать почти пятичасовые корчи, припадки и камлание с бубном вокруг давно потерявшей остроту и актуальность темы принадлежности Крыма способен только свидомый сумасшедший.