18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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114 евродепутатов требуют от Латвии прекратить дискриминацию русского языка

114 европейских парламентариев обратились к премьер-министру и Сейму Латвии. с протестом против принятых парламентом Латвии поправок к закону «Об образовании», которые предусматривают фактическую ликвидацию образования на русском языке и требуют пересмотра этого закона, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на своем официальном сайте евродепутат Андрей Мамыкин.

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В обращении подчеркивается, что русские в Латвии являются одним из традиционных лингвистических меньшинств Европейского союза, и латвийские власти должны соблюдать их права. Они напоминают, что во второй статье Договора о Европейском союзе говорится, что Европейский союз основан, в том числе на уважении прав людей, принадлежащих к национальным меньшинствам. А Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств, ратифицированная Латвией, предусматривает, что при значительном спросе обучение должно проводиться на родном языке.

Европарламентарии подчеркивают, что без сомнения такой спрос со стороны русскоязычных жителей Латвии существует.

Они также отмечают, что в резолюции Европейского парламента 2004 года, принятой перед вступлением Латвии в Европейский союз, Европарламент высказался о необходимости сохранения преподавания значительной части предметов в школах нацменьшинств и проведения экзаменов на родном языке. Эти рекомендации остаются актуальными до сих пор.

Инициаторами обращения выступили депутаты Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин.

“С каждым подписавшимся парламентарием мы беседовали и рассказывали о сложившейся ситуации. Общий отклик со стороны коллег однозначен: “Как такое может происходить в стране ЕС?”, – говорит Мирослав Митрофанов.

В свою очередь, его коллега-евродепутат Андрей Мамыкин заявил: «Среди подписавшихся депутаты из всех 28 стран Европейского союза. Впервые такое большое количество депутатов напрямую обращаются к латвийским властям. Я считаю, что настоящее лицо национализма в Латвии не стоит скрывать. Такую красоту нужно являть миру».