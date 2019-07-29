12 августа украинцы смогут потаскать за пиджак живого Порошенко

29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Инициатор уголовного преследования экс-президента Петра Порошенко Андрей Портнов пригласил всех желающих 12 августа прибыть к офису Государственного бюол расследований, чтобы лично “потаскать за пиджак или потрогать живого государственного преступника”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов написал в своем телеграм-канале.

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“Все хочет лично обменяться тезисами, потаскать за пиджак или потрогать живого государственного преступника, могут сделать это у входа в Государственное бюро расследований 12 августа 2019 года в 9-30 утра. В это время планируется следующий допрос Порошенко по делу об отмывании преступных доходов”, – написал Портнов.

Также юрист считает, что избрание Порошенко меры пресечения в виде ареста не будет выглядеть спорно с политической точки зрения.

“Уверен, что по мере увеличения количества его допросов, следственных действий с близким окружением, появления в СМИ новых фактов его поведения в процессе расследования, доказательств мародёрства и примеров систематической лжи, фигурант будет резко уменьшаться в весе и в какой-то точке станет ядовитым даже для собственных порохоботов. В этот момент с ним можно будет делать абсолютно всё и если его задержат за переход улицы на красный свет, никто не будет сомневаться в правильности и юридической чистоте этого решения. Он пользовался этой тактикой пять лет, теперь он пройдёт по этому пути сам”, – считает Портнов.