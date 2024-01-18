12 лет «строгача» получил керчанин, готовивший диверсию по заданию Украины

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12 лет колонии строгого режима получил житель Керчи за подготовку диверсию на энергообъекте в Крыму.

Об этом сообщили в ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, Также Верховный суд республики обязал диверсанта выплатить 400 тысяч рублей штрафа.

По данным ведомства, осужденный собирал информацию об объектах критической инфраструктуры и собирался подорвать одну из подстанций в Керчи по заданию украинских спецслужб.

«По адресу его проживания изъяты: самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность. Кроме того, по заданию своего куратора подсудимый уговаривал своего знакомого – местного жителя, в необходимости оказания помощи специальным службам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», – добавили в пресс-службе ФСБ.