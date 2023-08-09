12 миллионов – Зе-рада назначила иностранцам сумму за право грабить Украину

Вадим Москаленко .  
09.08.2023 23:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 309
 
Бизнес, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Верховная рада приняла законопроект «о поддержке инвестиций», который позволит олигархам и иностранным толстосумам купить у Зе-власти освобождение от налогов.

Соответствующий законопроект был принят в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада приняла законопроект «о поддержке инвестиций», который позволит олигархам и иностранным толстосумам купить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


О документе рассказала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, этот законопроект снижает планку с тридцати до двенадцати миллионов долларов – именно такую сумму смогут внести зажиточные предприниматели в качестве «инвестиций», чтобы получить освобождение от налогов в «незалежной», в то время как средний и мелкий бизнес будет оплачивать все тяготы войны.

«Вы снимаете с них налоги, вы снимаете с них все таможенные платежи, вы снимаете с них плату за подключение ко всем сетям, коммуникационным, в том числе электросетям. Вы для мегазажиточных людей делаете офшорную зону на Украине и (внимание!) для тех, кто еще в этом зале не потерял совесть, вы еще здесь предусматриваете 30 процентов их инвестиций вернуть им из государственного бюджета.

То есть ФЛП первой, второй, третьей группы – это изгои в родной стране и, несмотря на то, что вы им обещали до конца войны и еще год после войны дать им льготу не платить налоги, то есть вы с них сняли, а сейчас вы формируете в стране новую олигархию с новыми оффшорными зонами, с полным избавлением от всех платежей в бюджет. И еще и 30 процентов будете возмещать им из государственного бюджета их инвестиций», – возмутилась Тимошенко.

Она подчеркнула, что это даст олигархам крупное преимущество, которое фактически сделает их монополистами.

«Вы представляете, что вы для предпринимателей, которые делают один и тот же бизнес, создаете разные условия налогообложения и, таким образом, разрушаете всю конкурентную среду на Украине. Что те, кто честно платят налоги, будут иметь убыточный бизнес, а тот, кто в оффшорной зоне, будет зарабатывать сверхприбыли, еще и за счет государства. И это во время войны!

То есть 9 миллиардов вы как бы забрали у малого и среднего бизнеса, а теперь будете 30 процентов инвестиций возмещать олигархии. Это не политика – это большой обман!», – добавила она.

Однако, несмотря на замечания, в поддержку документа выступили 234 депутата, законопроект был принят во втором чтении и в целом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть