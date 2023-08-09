12 миллионов – Зе-рада назначила иностранцам сумму за право грабить Украину

Верховная рада приняла законопроект «о поддержке инвестиций», который позволит олигархам и иностранным толстосумам купить у Зе-власти освобождение от налогов.

Соответствующий законопроект был принят в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

О документе рассказала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, этот законопроект снижает планку с тридцати до двенадцати миллионов долларов – именно такую сумму смогут внести зажиточные предприниматели в качестве «инвестиций», чтобы получить освобождение от налогов в «незалежной», в то время как средний и мелкий бизнес будет оплачивать все тяготы войны.

«Вы снимаете с них налоги, вы снимаете с них все таможенные платежи, вы снимаете с них плату за подключение ко всем сетям, коммуникационным, в том числе электросетям. Вы для мегазажиточных людей делаете офшорную зону на Украине и (внимание!) для тех, кто еще в этом зале не потерял совесть, вы еще здесь предусматриваете 30 процентов их инвестиций вернуть им из государственного бюджета. То есть ФЛП первой, второй, третьей группы – это изгои в родной стране и, несмотря на то, что вы им обещали до конца войны и еще год после войны дать им льготу не платить налоги, то есть вы с них сняли, а сейчас вы формируете в стране новую олигархию с новыми оффшорными зонами, с полным избавлением от всех платежей в бюджет. И еще и 30 процентов будете возмещать им из государственного бюджета их инвестиций», – возмутилась Тимошенко.

Она подчеркнула, что это даст олигархам крупное преимущество, которое фактически сделает их монополистами.

«Вы представляете, что вы для предпринимателей, которые делают один и тот же бизнес, создаете разные условия налогообложения и, таким образом, разрушаете всю конкурентную среду на Украине. Что те, кто честно платят налоги, будут иметь убыточный бизнес, а тот, кто в оффшорной зоне, будет зарабатывать сверхприбыли, еще и за счет государства. И это во время войны! То есть 9 миллиардов вы как бы забрали у малого и среднего бизнеса, а теперь будете 30 процентов инвестиций возмещать олигархии. Это не политика – это большой обман!», – добавила она.

Однако, несмотря на замечания, в поддержку документа выступили 234 депутата, законопроект был принят во втором чтении и в целом.