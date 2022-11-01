12 стран мира помогут Украине восстановить разрушенную энергетику – Кулеба

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Новости Украины

Двенадцать стран мира будут поставлять энергетическое оборудование на Украину для восстановления поврежденной в результате вчерашнего российского ракетного обстрела инфраструктуры.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции”, – цитирует пресс-служба МИД Украины главу ведомства.

В целом, по словам Кулебы, речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже прибыли на Украину, остальные ожидаются в ближайшее время.

Среди оборудования, которое получает Незалежная, генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и прочее.

«Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулись на наш срочный запрос. Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в трудный час испытаний», – добавил глава МИД Украины.

Напомним, как сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, вчерашние атаки на украинскую инфраструктуру Россия спланировала неделями ранее. Таким образом в Киеве отрицают тот факт, что вчерашнее поражение инфраструктуры стало ответом РФ на украинско-британские террористические атаки по позициям ЧФ в Севастополе. Российские эксперты называют вчерашнее поражение украинской энергетики самым значительным за все время СВО.

Дмитрий Кулеба также призвал не называть вчерашние удары «ответом» России. Очевидно, Киеву не нравится подобная версия, ведь она прямо указывает на вину Украины за случившееся и не помогает укреплять выгодный Киеву имидж «жертвы агрессии».