1200 дронов в месяц: Оператор FPV из ВСУ рассказал о высоких потерях

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У российской армии отлично работает радиоэлектронная разведка, в результате чего уничтожается много дронов ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» рассказал оператор FPV-дронов из тактической группы ВСУ «Кременная» с позывным «Йети».

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У него поинтересовались, могут ли русские отслеживать точку взлета ретранслятора.

«Радиоэлектронная разведка у них работает нормально. Думаю, они могут это отслеживать. Любой ретранслятор, он же не только принимает, но и передает, то есть транслирует сигнал – соответственно он засветится на средствах радиоэлектронной разведки», – сказал «Йети».

Он говорит, что за месяц его подразделение в среднем теряет 1200 FPV-дронов.

Кроме того, отмечает, что от минобороны Украины БПЛА не поступают.

«Все – либо знакомые, либо фонды, либо собрание. Все на энтузиазме. Один FPV, в зависимости от комплектации, стоит 300–500 долларов, бомбер – примерно до тысячи долларов», – отметил оператор.

Ему задали вопрос, насколько украинские военные на передовой защищены от российских FPV-дронов.

«С этим хуже. Мы вот думали, что мы неплохо маскируемся – сетки, блиндажик, пока 10 декабря за нами не прилетел FPV… К тому моменту мы с РЭБом не заморачивались. То есть идея завести РЭБ у меня была – я на войне немного дольше двух лет, хочется дожить до победы. Позвонил знакомому волонтеру, попросил поставить нас в очередь. Но по прилету я его еще раз набрал и говорю: давай уж!», – вспоминает «Йети».