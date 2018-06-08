08.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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13 июня в Европарламенте – голосование за выдачу денег Украине

В Европейском парламенте в рамках пленарной сессии 13 июня пройдет голосование по третьей программе макрофинансовой помощи для Украины, предполагающей выделение EUR1 млрд, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Согласно обнародованной на сайте Европарламента информации, во вторник, 12 июня, запланированы дебаты по пакету дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины, в среду, 13 июня, — голосование по данному вопросу.

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Докладчиком будет европарламентарий Ярослав Валенса.

Как сообщалось, Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является «экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ».

Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от ЕС с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере EUR1,6 млрд, в 2015-м — EUR1,8 млрд.