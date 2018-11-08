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08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Статистика, Транспорт, Украина
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133 тысячам украинцев запретили сидеть за рулем из-за долгов по алиментам

Из-за задолженности по уплате алиментов было временно ограничено 133 тыс. украинских родителей управлять автомобилем, выезжать за границу и охотиться, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Если говорить о таких действенных инструментах, связанных с применением временных ограничительных мер в отношении временного ограничения в праве выезда должника за пределы Украины, в праве пользования транспортным средством, в праве охоты, также пользоваться оружием для соответствующих целей. На сегодня органами государственной исполнительной службы было вынесено по 133 тыс. постановлений ограничительного характера”, – рассказала она.

Кроме того, по словам Глущенко, суды вынесли 2151 постановление о направлении должников на общественно полезные работы, а госисполнители направили в суд 26,7 тыс. протоколов.

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