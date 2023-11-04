14 оттенков красного. Галицкий Червоноград отказывается менять название

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Киев потребовал от властей Червонограда Львовской области сменить название города, которое ассоциируется с коммунистическим красным флагом.

Однако жители шахтёрского города, который вошёл в состав УССР только в 1951 году, не хотят становиться «украинославцами», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В четверг, 2 ноября, завершилось электронное голосование жителей относительно переименования города Червоноград, которое длилось с 25 октября. Участие в голосовании приняли 2823 человек из более 65-тысячного города (в общей сложности в Червоноградской общине проживает более 90 тысяч человек).

Наибольшее количество голосов (1294 или 35%) набрало предложение переименовать город в… Червоноград. На втором месте оказалась инициатива вернуть ему название Кристинополь (1086 или 29,5%).

Напомню, в конце июня 2023 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка, опираясь на решение Украинского института национальной памяти, рекомендовала переименовать город Червоноград, поселок городского типа Красное и ещё 22 населенных пункта Львовской области, «названия которых не соответствуют нормам украинского языка или касаются российской имперской политики».

Город, который ныне носит название Червоноград, был основан в 1692 году Феликсом Казимиром Потоцким, коронным гетманом Польши. Этот магнат был представителем того самого рода Потоцких, чей дворец ныне является украшением Львова.

Первоначально город назывался Кристинополь – в честь жены гетмана, Кристины Любомирской. В 1951 году, после «обмена территориями» между Польшей и Советским Союзом, город стал частью Львовской области и был переименован в Червоноград.

В начале октября этого года во время общественного обсуждения собравшиеся выступили против смены названия Червонограда, предложив переименовать его в Червоноград, просто сменив ассоциацию.

«Община высказывалась за то, чтобы не переименовывать, – а если переименовывать, то в Червоноград. Институт национальной памяти опирался на то, что город был назван во время присоединения к СССР при обмене территориями с Польшей. Соответственно, община предложила дать украинское название, но также Червоноград», – заявил на слушаниях первый заместитель мэра города Дмитрий Балко, который подчеркнул, что также не поддерживает идею поменять привычное название города.

Представителю Украинского института национальной памяти даже не дали слова, мотивируя это тем, что сам он не проживает в Червонограде. А одна из выступивших на слушаниях женщин заявила, что право определять название населенного пункта должно принадлежать местным жителям.

«Они не имеют права принимать за нас это решение. Изменение названия города — дело местного значения. Только мы на общем собрании жителей, людей имеем право решать – менять название или нет, а никакая Верховная рада, никакой Кабмин. Всё, что они напринимали до сегодняшнего дня, все их хотелки без гербовой печати – фикция», – сказала она в ходе обсуждения.

Такое развитие событий шокировало националистических активистов. Они начали угрожать городским властям доносами и пообещали, что город все равно переименуют, не спрашивая согласия проживающих в нем людей – потому что их мнение не значит для декоммунизаторов ничего.

«Мы подготовим обращение в СБУ. Потому что срывать процесс деколонизации во время полномасштабной войны – это работа на агрессора. Они могут и сейчас отказаться, встать в позу, сказать, что они переименовывать не будут, даже принять соответствующее решение на сессии городского совета. Но если уж это название попало в список Украинского Института национальной памяти, я сомневаюсь, что его оттуда исключат, потому что это был бы очень серьезный прецедент, который бы подверг сомнению закон о деколонизации», – сказал глава общественной организации «Деколонизация.Украина», носящий вполне «колониальную» фамилию Поздняков.

Впоследствии специальная рабочая группа подобрала 14 вариантов переименования Червонограда, которые и выставили на электронное голосование (от Червонограда, Кристинополя и Христинополя до Украинослава и Шептицкого). Стоит отметить, что на заседании группы присутствовал скандальный депутат Верховной Рады от «Слуги Народа» Юрий Камельчук, открыто выступающий против переименования родного города. По его словам, решения Нацкомиссии по переименованию населенных пунктов – это не обязанность, а рекомендация.

По процедуре после общественного обсуждения позицию общины должны утвердить Червоноградский городской совет, Червоноградский районный совет и Львовский областной совет. После этого новое название Червонограда подадут на рассмотрение Верховной Рады. Пока официальных комментариев относительно результатов голосования жителей Червонограда нет. Однако ранее руководитель юридического отдела Львовского областного совета Ярослав Гасяк заявлял, что если городской совет Червонограда не решит вопрос переименования города, окончательное решение по этому вопросу всё равно примет Верховная Рада – несмотря на позицию горожан.

Интересно, что упомянутая Национальная комиссия также требовала обосновать целесообразность сохранения названий нескольких сел в Ивано-Франковской области – Красноилье, Красник, Красное, Красноставцы, Красна – хотя им по нескольку сотен лет. То есть для «патриотических» киевских филологов, большинство из которых русскоязычные, слово «красный» означает лишь красный цвет, который они ассоциируют исключительно с Советским Союзом. При этом и в древнерусском языке, и в нормативном украинском прилагательное «красный» означает «красивый, величественный». Собственно, Красную площадь в Москве назвали именно исходя из этого, и цвет тут ни при чём.