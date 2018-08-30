30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Украина, Финансы
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14 сентября в Англии вынесут окончательный приговор по делу о возврате Украиной “долга Януковича”



Апелляционный суд Англии и Уэльса 14 сентября вынесет приговор по апелляции Украины на решение о выплате России $3 млрд в счет погашения приобретенных в 2013 году евробондов. Исполнение решения, который Высокий суд Лондона принял 29 марта 2017 года, было приостановлено до рассмотрения апелляции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Это следует из графика слушаний, вывешенного на сайте суда.

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Россия требовала взыскать $3,075 млрд и проценты по кредиту, предоставленному Киеву в конце 2013 года, когда должность президента Украины занимал Виктор Янукович. Еврооблигации, размещенные на Ирландской бирже под 5% годовых, Россия приобрела на средства из Фонда национального благосостояния.

Летом 2015 года новый президент Петр Порошенко назвал предоставление Россией кредита Украине «взяткой» Виктору Януковичу за отказ подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом и заявил, что Россию стоит рассматривать наравне с частными кредиторами. В конце 2015 года совет директоров МВФ признал долг Украины перед Россией суверенным, т.е. подлежащим приоритетной выплате межгосударственным кредитом, однако правительство Украины все же объявило мораторий на его выплату.

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corp. (доверитель России по выпуску украинских еврооблигаций на $3 млрд) подала иск к Украине в Высокий суд Лондона.

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