15-20 миллиардов долларов до конца года: озвучены хотелки Украины по кредитам МВФ

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Новости Украины

Украина хочет заключить соглашение с Международным валютным фондом на сумму 15-20 миллиардов долларов до конца года, чтобы укрепить разрушенную войной экономику.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, которого цитирует Reuters.

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По словам главы НБУ, Украине грозит экономический спад на 35-45% в 2022 году и ежемесячный дефицит бюджета в размере 5 миллиардов долларов(50 млрд долл в год – Ред) , и она зависит от иностранного финансирования от Запада.

Шевченко, выступая во время визита в Лондон, также сказал, что надеется договориться о своп-линии с Банком Англии «в течение нескольких недель», хотя и не уточнил сумму.

По словам Шевченко, Киев уже направил запрос в МВФ и сейчас ведет консультации с фондом по новому финансированию, которое, как он надеялся, обеспечит до 20 миллиардов долларов в течение двух или трех лет в форме резервного соглашения (Stand-By) или механизм расширенного финансирования (EFF).

Программа на 20 миллиардов долларов, если Киеву удастся ее получить, станет вторым по величине действующим сейчас кредитом МВФ.

«МВФ всегда выступал партнером Украины во время войны, – сказал Шевченко. – Я надеюсь начать программу в этом году».

Говоря об интервенциях Национального банка на валютных рынках, а также о программе покупки облигаций, Шевченко сказал, что обе программы пока будут продолжаться, хотя последняя прекратится, как только закончится война.

«До конца войны мы и Министерство финансов должны работать вместе, чтобы преодолеть все эти проблемы, используя денежные финансы и рынок внутреннего долга», – отметил он.

Глава Национального банка сказал, что новая программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, сокращение просроченных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

Последним кредитом МВФ для Украины была согласованная в марте экстренная финансовая поддержка в размере 1,4 миллиарда долларов. Это меньше одной трети от месячной потребности страны

Отдельно Киев сейчас ведет переговоры с международными кредиторами о замораживании выплат по долгам, чтобы облегчить кризис ликвидности.