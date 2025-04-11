15 бригад США уничтожатся меньше чем за год в режиме боёв на Украине

Правительствам стран ЕС нужно понять, что забить склады оружием – это не значит быть готовыми к войне.

Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если начнётся война, вам понадобится оборонная промышленность, готовая ремонтировать, поддерживать, производить новое оружие. И эта промышленность должна быть недалеко от зоны конфликта. Вот, почему инвестиции в европейскую промышленность – это инвестиции в нашу обороноспособность, это не просто отношение с каким-то протекционизмом. Я вижу, что иногда правительства или министры обороны забывают об этом значении оборонной промышленности. Они думают, что главное – закупить оружие перед войной и иметь его на складах, и всё. Склады в первые несколько месяцев войны опустеют», – предупредил Кубилюс.