«15 лет обещаний членства в НАТО довели Украину до войны» – Карасёв

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На начавшемся в Вашингтоне саммите НАТО Украина может получить очередные лживые обещания о вступлении в Альянс.

Об этом в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос ведущего об ожиданиях от саммита НАТО в Вашингтоне, Карасёв подчеркнул, что одной из основных тем будет Украина и её перспективы вступления в Альянс.

«Сроки будут уточняться уже за пределами коммюнике или на полях саммита. Когда именно будет в НАТО, после победы над Россией? Что именно означает победа над Россией? И тому подобное. Главное, чтобы это не оказалось отмазкой – что мы вам даём такую надежду, а когда она будет реализована, никто не знает. Потому что есть негативный опыт – на Бухарестском саммите в апреле 2008 года была формулировка, что Украина и Грузия будут в НАТО», – сказал Карасев.

«Но прошло уже 15 лет, а мы видим, в какой ситуации Украина. Идёт война между Россией и Украиной, и эта война по поводу статуса Украины. Прошло больше 15 лет, но Украина не в НАТО, и на её территории идёт война с обстрелами, боевыми действиями и жертвами. Пока нет никаких гарантий и никакой защиты, которые в НАТО обещали Украине с 2008 года, но вот так это выглядит по истечению 15 лет», – подытожил он.