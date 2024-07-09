«15 лет обещаний членства в НАТО довели Украину до войны» – Карасёв

Вадим Москаленко.  
09.07.2024 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 169
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На начавшемся в Вашингтоне саммите НАТО Украина может получить очередные лживые обещания о вступлении в Альянс.

Об этом в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На начавшемся в Вашингтоне саммите НАТО Украина может получить очередные лживые обещания о вступлении...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


На вопрос ведущего об ожиданиях от саммита НАТО в Вашингтоне, Карасёв подчеркнул, что одной из основных тем будет Украина и её перспективы вступления в Альянс.

«Сроки будут уточняться уже за пределами коммюнике или на полях саммита. Когда именно будет в НАТО, после победы над Россией? Что именно означает победа над Россией? И тому подобное.

Главное, чтобы это не оказалось отмазкой – что мы вам даём такую надежду, а когда она будет реализована, никто не знает. Потому что есть негативный опыт – на Бухарестском саммите в апреле 2008 года была формулировка, что Украина и Грузия будут в НАТО», – сказал Карасев.

«Но прошло уже 15 лет, а мы видим, в какой ситуации Украина. Идёт война между Россией и Украиной, и эта война по поводу статуса Украины. Прошло больше 15 лет, но Украина не в НАТО, и на её территории идёт война с обстрелами, боевыми действиями и жертвами.

Пока нет никаких гарантий и никакой защиты, которые в НАТО обещали Украине с 2008 года, но вот так это выглядит по истечению 15 лет», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть