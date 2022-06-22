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Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил крошечное государство Люксембург за оказанную им военную помощь в борьбе с Россией. По словам Зеленского Люксембург выделил 15% своего оборонного бюджета на нужды ВСУ.

Об этом Зеленский сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем в Киеве.

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«Люксембург нам постоянно помогал. Если сказать, например, о помощи и прочности нашей армии, хотя премьер-министр не любит об этом говорить, но, тем не менее, я очень благодарен вашему народу, поэтому скажу: 15% оборонного бюджета Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам. Я считаю, что это большая помощь», – цитирует своего шефа пресс-служба Зеленского.

Зеленский также поблагодарил правительство Люксембурга за прием украинских беженцев.

«Я также признателен Люксембургу за то, что они поддерживают идею восстановления страны. Эта тематика будет более подробно обсуждаться в июле этого года на конференции по восстановлению нашего государства, которая состоится в Лугано. Я очень благодарен, что вы приобщены к этой идее», – добавил Зеленский.

Добавим, по прибытии в Киев украинские власти организовали премьер-министру Люксембурга Ксавье Бетелю тур в разрушенную в ходе боевых действий Бородянку в Киевской области. Сейчас украинская пропаганда сделала из этого, ранее занятого российскими военными городка образцово-показательный аттракцион ужасов на тему так называемых «зверств российских оккупантов».