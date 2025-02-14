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Россия создаёт 15 дивизий для совместных учений с белорусами, которые затем якобы могу вторгнуться в Польшу и Прибалтику. Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если не будет гарантий безопасности, через какой-то период Россия снова нападёт на Украину. Им это очень выгодно. Знаете, что происходит с Беларусью? Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления белорусского направления. Мы думаем, они все будут на территории Беларуси. Это будет 100-150 тысяч человек», – стращал Зеленский.

Он подчеркнул, что эта армия якобы готовится для нападения на страны ЕС.