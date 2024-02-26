150-тысячная русская группировка нависает над Украиной со стороны Белоруссии – Луценко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия подготовила еще 150 тысяч обученных солдат с техникой для того, чтобы зайти на Украину с севера.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины, отслуживший в ВСУ, Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Луценко, со стороны Белоруссии уже готовится логистика для этих целей.

«Путин собрал 300 тысяч новых мобиков. 150 тысяч он отправил на Донбасс, а где еще 150 тысяч? На полигонах. В январе они зашли на российские полигоны на четыре месяца. Это значит, что в конце апреля 150 тысяч где-то появятся. И сегодня все разведчики наши и западные бьют в набат – в Белоруссии пробиваются новые просеки в лесах, мостятся дороги, строятся небольшие деревянные домики, готовится логистика», – заявил Луценко.