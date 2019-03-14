16 марта украинские нацисты сольются в экстазе с латышскими СС-овцами

14.03.2019, Москва, Владимир Гладков

16 марта в Латвии пройдет очередной парад ветеранов СС совместно с современными неонацистами, причем, в колонне ожидается участие и представителей Украины – официальных сотрудников силовых органов из Киева.

Об этом в ходе конференции в Москве заявил руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«16 марта мы увидим очередной ежегодный парад памяти Латышского легиона СС. Как это ни печально, мы наблюдаем это уже в течении как минимум двадцати лет. С пугающей неизбежностью мы видим, что преступники или как минимум причастные к формированиям, осуществлявших преступления, не только не преследуются в европейской стране, но и ходят маршем памяти», – отметил историк.

«Хочу отметить, что 16 марта по улицам Риги ходят не только престарелые эсэсовцы, но и их многочисленные последователи – неонацисты не только из Латвии, но и из других стран – из Литвы, из Эстонии.

Последнее время много раз принимают участие в легионе латышских СС представители неонацистских организаций из Украины, в том числе входящие в силовые органы этой страны. Этих людей также необходимо устанавливать.

Конечно, мы понимаем, что героизировать нацистов – это ещё не преступление против человечности, но это то, на основании чего можно как минимум закрыть этим людям въезд в нашу страну.

Они активно ездят в нашу страну, и нами выявлен целый ряд людей, которые не только присутствуют на марше СС, но и приезжают в нашу страну.

Я надеюсь, что в ближайшее время, когда мы передадим эту информацию российским государственным органам, у них также в этом вопросе смогут возникнуть проблемы. Я надеюсь, что возникнут», – добавил Владимир Симиндей.